Fisco, nuovo calendario: stop a 200 scadenze ad agosto

Ma considerata la necessità di una maggiore certezza per i contribuenti, la delega fiscale punta a una stabilizzazione del calendario, evitando in questo modo l’annuale “rito” della proroga dei versamenti per autonomi, professionisti, imprese e società per cui sono state elaborate le pagelle fiscali. È chiaro, però, che per l’anno in corso bisognerà fare i conti con i tempi di approvazione della delega. Dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, infatti, il Ddl dovrà essere approvato da Camera e Senato. A quel punto poi la palla tornerà al Governo per i decreti delegati, che prima di essere definitivamente approvati dovranno essere sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari. Insomma, per l’estate 2023 i tempi non dovrebbero essere già maturi e, se il Governo volesse pensare di anticipare per via normativa l’operazione moratoria estiva, dovrebbe farlo attraverso un altro provvedimento.

Tanto più che, secondo le intenzioni manifestate a Telefisco, l’operazione «tax free» nel periodo più caldo dell’anno dovrebbe essere più ampia. Non c’è solo, infatti, la volontà di rinviare a regime al 10 settembre gli appuntamenti fiscali in calendario ad agosto, ma un disegno più ampio che punta a una moratoria estiva su avvisi bonari, inviti al contraddittorio e richieste di documentazione da parte degli uffici del Fisco. Moratoria che va nella direzione di quanto già proposto dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), Elbano de Nuccio nel tavolo con ministero dell’Economia e agenzia delle Entrate avviato la scorsa estate. In quella occasione, era stata espressa la preferenza per un periodo più ampio (da giugno ad agosto) senza le pressioni di atti impositivi o di compliance, in modo da consentire agli studi professionali di concentrare le attività sugli adempimenti contabili, dichiarativi e di versamento.

In sostanza si punta a un allargamento degli atti e del periodo interessato delle disposizioni già attualmente vigenti (articolo 7-quater, commi 15 e 16, del Dl 193/2016) che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini sia per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, ma anche delle procedure di rimborso ai fini Iva) e di quelli di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.