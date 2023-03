Fisco, oggi la riforma in Cdm: ecco tutte le prossime tappe

Il governo si è dato 24 mesi per l'adozione dei decreti delegati dove i contribuenti potranno conoscere le nuove aliquote Irpef, o di quanto sarà ridotta l'Ires per le imprese, o ancora su quali beni e servizi l'Iva sarà più pesante o al contrario più leggera alla luce della riscrittura dei panieri.

Le coperture

Sarà la grande incognita della delega fiscale. Tutto infatti dipenderà dalle risorse che il governo riuscirà realmente a mettere in campo per trasformare un libro dei sogni in una relatà concreta che riduca le tasse come promesso e semplifichi il sistema. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere tutti accompagnati da una relazione tecnica che indichi l'impatto sul gettito e, se necessario, anche l'impatto in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale. A questa si dovrà aggiungere anche la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

Il parere delle Camere in 30 giorni

Una volta trasmessi in Parlamento le Camere avranno trenta giorni di tempo per esprimere i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In caso di particolare complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi da esaminare, è prevista la possibilità per le Commissioni di chiedere una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere. Trascorso questo termine il decreto può essere comunque adottato.

I tempi supplementari per i pareri

Se il Governo non vuole adottare le osservazioni o le indicazioni formulate dalle Camere i testi dei decreti sono nuovamente trasmessi al Parlamento con le osservazioni del Governo ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, in modo da consentire a camera e Senato di svolgere la funzione di controllo e di indirizzo. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Anche in questo caso trascorso il termine, i decreti potranno essere comunque adottati. Nel caso in cui invece i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente, i termini di delega sono prorogati di novanta giorni.

Prima di tutti i testi unici

La legge delega punta anche a riordinare la giungla delle disposizioni fiscali ormai disseminate in tutte o quasi le leggi dello Stato. Per questo prevede la realizzazione di nuovi testi unici per sistematizzare la disciplina fiscale. E in questo senso l’adozione dei nuovi testi e dei loro decreti delegati dovrà avvenire in 12 mesi e non in 24 come per gli altri decreti delegati così da consentire ai decreti attuativi adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici. Nel caso in cui una delega venga esercitata prima dell'adozione del testo unico di riferimento, si prevede che nella redazione dello stesso si tenga conto anche delle disposizioni fissati dai decreti legislativi.