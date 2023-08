Fisco, la riforma accelera: taglio Irpef e stop alla giungla di norme e scadenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte il conto alla rovescia per l’attuazione della riforma fiscale. La pubblicazione della legge delega (legge 111/2023) sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì 14 agosto lancia, infatti, la volata per i provvedimenti, che dovranno riempire di contenuti la cornice appena approvata dal Parlamento. Ci sarà tempo fino al 29 agosto 2025 (ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge) per i decreti delegati destinati a riformare tutto il sistema tributario italiano: dalla riforma dell’Irpef con l’obiettivo a breve termine di scendere da quattro a tre aliquote alla riforma del calendario per ridurre e semplificare le circa 1.500 scadenze ogni anno, passando anche dal riordino dell’attuale giungla di norme tributarie. Anche per questo è già al lavoro il comitato tecnico per la riforma nominato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo: le tredici commissioni tematiche dovranno consegnare le proposte dei decreti delegati entro il 20 settembre.

Il taglio delle aliquote Irpef

Anche se la delega fiscale non lo riporta espressamente (l’articolo 5, comma 1, lettera a parla di revisione e «graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica»), l’obiettivo più immediato è quello di portare da quattro a tre gli scaglioni e le aliquote Irpef. Un obiettivo che potrebbe realizzarsi già nella prossima manovra ma su cui il principale nodo da sciogliere sarà quello della caccia alle risorse disponibili. Saranno necessarie coperture strutturali e, quindi, su questo fronte non saranno utilizzabili gli introiti una tantum derivanti dalla tassa sui profitti bancari, per la quale non è stata comunque fornita prudenzialmente una stima di gettito.

Nel caso di disponibilità più contenuta di risorse (tre-quattro miliardi) la scelta - seguendo i ragionamenti già abbozzati nei mesi scorsi - potrebbe anche essere quella di accorpare i primi due scaglioni estendendo fino a 28mila euro di reddito lordo annuo l’aliquota del 23% che oggi si ferma a 15mila euro per alzarsi al 25% sui redditi superiori. Il resto del panorama Irpef rimarrebbe invariato chiedendo il 35% fra 28mila e 50mila euro e il 43% sopra.

Il riordino del calendario fiscale

Una delle esigenze più avvertite dai professionisti è quella di arrivare a una razionalizzazione del calendario fiscale caratterizzato da circa 1.500 scadenze. Lo dimostra anche il sondaggio sul profilo Linkedin del Sole 24 Ore collegato allo Speciale Telefisco del 20 settembre. Quasi la metà (49%) delle 1.600 risposte arrivate (in pieno agosto) sottolineano di essere molto d’accordo con l’intenzione di rivedere il calendario fiscale e consentire il pagamento a rate dell’acconto di novembre. A questo va sommato un altro 28% dei rispondenti che rimarca di essere abbastanza d’accordo. Mentre l’11% è poco d’accordo e il 12% per niente.

L’equilibrio con le altre scadenze

L’ipotesi attualmente allo studio è quella di giocare d’anticipo, ossia riportare le “lancette” delle dichiarazioni a prima dei mesi estivi mentre attualmente il termine per il 730 è il 30 settembre e quello per il modello Redditi è il 30 novembre. Nei ragionamenti in corso tra i tecnici ci sarebbe l'intenzione di anticipare i termini a maggio e giugno, nell'ottica di concentrare immediatamente a ridosso di questa fase il versamento delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi. A regime, però, come prevede anche la delega, c'è l'intenzione di liberare da tutte le scadenze il mese di agosto (quest’anno sono 192).