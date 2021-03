Fisco, la riforma deve puntare su semplicità e lealtà reciproca di Marco Miccinesi

Parlare di fisco ancora nel pieno della crisi generata dal Covid evoca sentimenti di ansia e di angoscia, pensando alle difficoltà economiche dei contribuenti gravati anche dal peso delle tasse. È giusto intervenire d’urgenza per tutte queste situazioni, ma insieme è necessario guardare al fisco nella prospettiva della ripresa, che è la prospettiva del Recovery Plan.

L’attenzione si rivolge subito a quella riforma tributaria che lo stesso piano europeo indica fra le cose fondamentali da fare, insieme alle riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. Una riforma per aver un fisco a prova di futuro.

Le linee guida elaborate in seno al laboratorio per il Recovery allestito dall’Università Cattolica si muovono in questa direzione. Puntano a costruire le basi per una riforma globale e organica che, insieme alla razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema tributario, innalzi a nuovi livelli la relazione fra contribuente e fisco, nel segno di un vero e proprio patto di fiducia fra cittadino e amministrazione. Le misure additate hanno come obiettivo la certezza immediata del carico tributario, e quindi il superamento del rischio di accertamenti successivi alla presentazione della dichiarazione, con le connesse sanzioni amministrative e penali. La via è quella della collaborazione reciproca fra contribuente e fisco, dove a entrambi viene richiesta lealtà e trasparenza, e al fisco di abbandonare la funzione repressiva per assumere saldamente e a tutto campo la funzione di indirizzo del contribuente verso il corretto adempimento del suo dovere tributario.

Un fisco messo in condizione di non dover più punire il contribuente onesto per i suoi errori di interpretazione delle complicatissime leggi tributarie e capace, invece, di mettere le proprie competenze al servizio del cittadino. Alcuni strumenti ci sono già, vanno rafforzati e ne va ampliato l’ambito applicativo: si tratta della dichiarazione precompilata e del regime di adempimento collaborativo, basato per l’appunto su una interlocuzione costante e preventiva fra impresa e fisco che consente di pervenire a una dichiarazione d’imposta sostanzialmente condivisa.

Altri vanno pensati e introdotti, ma sono ugualmente essenziali.