Fisco, una riforma per fermare tre emorragie

Al di là dei regimi forfettari pensati anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, l’idea di tassare redditi di lavoro autonomo e di impresa, analiticamente determinati, con aliquote separate e dedicate, così come era stato previsto nella legge di bilancio per il 2019 (salvo abrogazione da parte della legge di bilancio successiva), è corretta e va rilanciata, prevedendo magari aliquote allineate a quella cui vengono tassati anche i dividendi (26%) e soprattutto non escludendo chi consegue i redditi in forma associata, invece che individuale, perché i fenomeni di aggregazione professionale vanno incentivati, non disincentivati.

Dal nostro punto di vista, l’efficienza passa attraverso un tax design che sia coerente alle sfide di un Paese che deve sbloccare un mercato immobiliare in affanno da ormai un decennio e deve invece bloccare tre pericolose emorragie: quella demografica, quella dei gruppi imprenditoriali con la testa in Italia e quella dei pensionati che si trasferiscono all’estero.

Per sbloccare il mercato immobiliare bisogna creare una zona cuscinetto tra “prima casa” e “altri immobili”, sia per quanto concerne le imposte sui trasferimenti (registro e ipo-catastali) che per quanto le imposte sul possesso (Imu): sono le “seconde case” a muovere il mercato.

Sul fronte “emorragia demografica”, il “fattore figli” deve essere valorizzato adeguatamente ed è sicuramente corretto sostituire il meccanismo delle detrazioni Irpef con un contributo adeguato che risolva anche la questione dei cosiddetti “incapienti”.

Sul fronte “emorragia holding dei gruppi imprenditoriali”, c’è poco da lamentarsi con l’Olanda e altri Paesi che, nel rispetto dei paletti fissati a livello Ocse e Ue, hanno regimi fiscali più competitivi del nostro sul versante della tassazione dei dividendi “infra-gruppo” in entrata e in uscita: se riteniamo (e dovremmo) che è meglio avere in Italia la testa finanziaria di questi gruppi e le relative masse di liquidità, piuttosto che una tassazione che alla fine si assesta all’1,2% di quei dividendi, bisogna agire di conseguenza, non lamentarsi.