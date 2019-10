Fisco, ripartono le semplificazioni: e-fattura ed esterometro sotto esame La nota di aggiornamento al Def promette un collegato alla manovra su riordino e semplificazioni del sistema fiscale. Da Confindustria-Cndcec una serie di proposte per snellire gli adempimenti a carico di professionisti e imprese di Marco Mobili e Giovanni Parente

Se si chiede a un imprenditore e al suo consulente che cosa non funziona nel fisco italiano la risposta è una sola e coincidente: è troppo oneroso, complicato e non garantisce quella certezza delle regole necessaria per pianificare anche il minimo investimento. Partendo dal presupposto che allo stato attuale abbassare le tasse resta ancora una volta una promessa per il futuro, imprese e professionisti chiedono al Governo e Parlamento di riaprire almeno il cantiere delle semplificazioni fiscali per non aggiungere al carico di tasse anche gli oneri da adempimento. L’assist arriva anche dalla nota di aggiornamento al Def, in cui nella lista dei 22 disegni di legge da “collegare” alla prossima manovra ne è citato uno dedicato alla semplificazione e al riordino del sistema fiscale.

Gli adempimenti Iva: dall’esterometro alla fattura elettronica

In questo scenario si inserisce il documento di oltre 100 pagine (sarà presentato mercoledì 9 ottobre a Roma dalle ore 15 presso a Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto in via del Seminario 76) in cui Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) hanno messo a punto un serie di misure che potrebbero essere adottate in tempi rapidi per facilitare la vita a chi vuole fare impresa in Italia e a chi è chiamato ad assisterli.

Il fronte dell’Iva e degli adempimenti legati alla fatturazione elettronica sono quelli più battuti. A partire dall’esterometro: la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti, oggi mensile, per i diretti interessati dovrebbe diventare annuale. Per l’e-fattura la proposta lanciata al Governo è quella di estendere a tutto il primo anno di applicazione la moratoria delle sanzioni e allo stesso tempo si chiede una maggiore flessibilità sul termine di emissione della fattura elettronica fissandolo al dodicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

