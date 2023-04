Fisco, rottamazione quater: ultimi giorni per la verifica sulle cartelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rottamazione quater sempre più nel vivo. In vista della scadenza attualmente fissata al 2 maggio (il termine è il 30 aprile ma cade di domenica e il 1° maggio è festivo), i contribuenti che non hanno ancora presentato la domanda - per questa edizione solo telematica - sono alle prese con le verifiche per individuare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 da far confluire nella definizione agevolata che offre l’opportunità di avere lo sconto di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Proprio in quest’ottica agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) ha messo a disposizione il servizio di prospetto informativo e, per chi compila la richiesta da area riservata, anche la possibilità di scelta di quali debiti indicare nella richiesta.

Il prospetto informativo

Come spiega proprio agenzia delle Entrate Riscossione, il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata. In pratica si tratta dell’elenco di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione. Attenzione, però. Perché nel prospetto «non trovano evidenza - sottolinea Ader sul suo sito - eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale». Tali importi «saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l'Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione».

Le due strade per la richiesta

Ci sono due strade per richiedere il prospetto informativo: dall’area riservata o dall’area pubblica del sito dell’agente della Riscossione.

1) In area riservata è possibile richiedere il prospetto informativo accedendo con le credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi. Bisognerà ricordarsi di inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il prospetto.

2) In area pubblica è possibile richiedere il prospetto informativo compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. Anche in questo caso bisognerà ricordarsi di inserire l'indirizzo e-mail per riceverlo.