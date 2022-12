Fisco, dalle sanzioni alla fideiussione: nel mirino le partite Iva «apri e chiudi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Aprono e chiudono. Fanno poche operazioni. Ma soprattutto spariscono senza versare nulla al Fisco e non lasciando nessun bene per consentirgli eventualmente procedere alla riscossione. La manovra 2023 punta apertamente a dichiarare guerra alle partite Iva “finte” nel senso che vengono create ad arte per effettuare operazioni non lecite. Un tentativo non nuovo, visto che misure simili erano state previste in passato. A questo si aggiunge anche l’obbligo di versare una fiedeiussione triennale di almeno 50mila euro per chi, dopo essere stato colpito da un provvedimento di cessazione, vuole riaprire la partita Iva. Mentre con le modifiche approvate in Parlamento la sanzione aggiuntiva di 3mila euro alla chiusura disposta dal Fisco sarà solo a carico del contribuente e non graverà in solido anche sul professionista che ha presentato la dichiarazione di inizio attività, come era originariamente previsto nel testo del Ddl di Bilancio arrivato all’esame della Camera. Modifiche in arrivo che sono state affrontate anche nell’approfondimento di «Verso Telefisco» dedicato alle novità Iva 2023.

L’analisi di rischio

La stretta sulle partite Iva «apri e chiudi» partirà da analisi di rischio mirate da parte dell’agenzia delle Entrate. La nuova norma parla di «rafforzamento del presidio». Questo perché già adesso l’attribuzione del numero di partita Iva «determina» l’effettuazione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto. Secondo la norma attualmente in vigore, gli uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Il provvedimento di cessazione

In questo impianto si innesta la stretta prevista dalla manovra che, proprio sulla base dell’analisi di rischio, porta a individuare quelle posizioni in “odore” di anomalia. Da qui parte l’invito dell’ufficio delle Entrate che sta procedendo a presentarsi di persona per esibire i documenti contabili obbligatori e ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente o di esito negativo dei riscontri sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Quindi quella posizione viene chiusa d’ufficio.

Sanzione di 3mila euro (ma non sul professionista)

Non c’è solo la cessazione d’ufficio. Viene, infatti, prevista anche una sanzione di 3mila euro. E su questo punto c’è stata molta discussione dopo l’approdo del testo della manovra in Parlamento. Nel testo del Ddl è stata inserita anche una responsabilità solidale del professionista abilitato che ha trasmette la dichiarazione di inizio attività per conto della partita Iva chiusa d’ufficio dal Fisco, agendo con dolo o colpa grave. Una responsabilità che prevedeva come unica via d’uscita l’essere in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come ad esempio l'adeguata verifica della clientela. Un peso ulteriore, quindi, per professionisti e intermediari abilitati. Tanto che subito si sono levate le voci per chiedere un dietrofront. Nel chiederne la cancellazione, il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, aveva parlato di «ingiustificato aggravio di responsabilità».