Fisco tra scelte europee, delega per la riforma e lavoro quotidiano

Il futuro, l’Europa e le scelte fiscali

Il nostro futuro non dipende solo da valutazioni e scelte fatte in Italia, ma sempre più e in modo sempre più rilevante da opzioni maturate in Europa e a livello internazionale (a partire dalle tasse per finanziare le obbligazioni Pnrr e dalla minimum tax globale) che creano le condizioni per le decisioni del nostro Governo. Un quadro che si intreccia anche con gli equilibri più generali all’interno della Ue e con le scelte di funzionamento interno che l’Unione saprà darsi. A occuparsene sarà il presidente emerito della Corte costituzionale, Franco Gallo, in dialogo con Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Futuro dell’Europa e politiche fiscali

Venerdì 3 giugno

LA FAMIGLIA

Passaggi generazionali e patrimonio

Gestire al meglio il passaggio generazionale dell’impresa, evitare che in sede successoria il patrimonio familiare si frantumi perdendo rilevanza, prevenire liti fra gli eredi, sono solo alcune delle problematiche che possono essere affrontate pianificando per tempo la struttura patrimoniale delle famiglie e il passaggio successorio. Ne parlano Andrea Vasapolli, commercialista ed esperto del Sole 24 Ore, e Mauro Meazza, caporedattore del Sole. In merito Il Sole 24 Ore sta per presentare un libro e una rivista, di cui Vasapolli è direttore scientifico.

Il passaggio generazionale del patrimonio familiare e la sua protezione

Venerdì 3 giugno

LA RIFORMA

Cambiare il Fisco per migliorare l’Italia

Se il lungo cammino preparatorio non cadrà sul traguardo, potrebbe vedere la luce a breve una legge delega per la riforma fiscale. Che sarà in grado di rendere il nostro sistema più competitivo? Di diminuire le disuguaglianze fra cittadini? Che, anche alla lunga, potrà migliorare la nostra vita? Proveranno a rispondere a queste domande Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’agenzia delle Entrate, e Andrea Silvestri, della Luiss business school, in dialogo con Jean Marie Del Bo, vicedirettore del Sole 24 Ore.

Riforma fiscale tra emergenze e uguaglianza

Sabato 4 giugno