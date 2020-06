Fisco / Scontro aperto sul taglio tasse tra Iva e lavoro

(takasu - stock.adobe.com)

Sull’Iva premier isolato

Intervenire su una singola imposta con una rimodulazione al ribasso dell’Iva selettiva e temporanea o al contrario procedere con una riforma fiscale più ampia con al primo posto la riduzione delle tasse su lavoratori e imprese. Le distanze tra il premier Conte, sostenitore din un taglio dell’Iva per rilanciare i consumi, e il partito democratico non si sono mai ridotte dal giorno in cui al termine degli stati generali dell’economia Giuseppe Conte ha annunciato un intervento per sostenere i consumi. In senso contrario non solo il Pd ma anche tutti le altre forze di Governo.