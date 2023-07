Fisco, al Senato parte l’esame della riforma: riscossione, controlli e pace fiscale i nodi da sciogliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il disegno di legge delega fiscale, una delle riforme bandiera del governo Meloni, entra nella fase finale con l’avvio dell’esame da parte del Senato. Dopo il via libera della Camera una settimana fa, l’obiettivo del governo è chiudere l’iter prima della pausa estiva, per poter lavorare ai primi decreti attuativi da settembre e rendere le nuove misure operative già a partire dal primo gennaio. La delega approvata dai deputati introduce le prime novità nel sistema fiscale italiano, contenute in 20 articoli.

Nodo pace fiscale

Nella riforma non c’è, per ora, la pace fiscale proposta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Un’idea che potrebbe spuntare come emendamento, ma che per ora continua a far discutere. Salvini «fa le interviste in cui chiede il condono tombale, poi al governo sequestra i conti correnti degli evasori», ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, spiegando che l’articolo 16 della delega contiene un principio «che consente di pignorare automaticamente i conti correnti degli evasori fiscali».

Possibili modifiche sulle sanzioni

La delega fiscale che approda al Senato dovrebbe essere modificata nella sua seconda parte (capitoli dal 13 al 20) e in particolare su riscossioni e controlli. Sui controlli l’idea è di andare a precisare meglio la logica di cambio di prospettiva da ex post a ex ante che anima la delega, quindi con il concordato preventivo per autonomi e piccole-medie e imprese e cooperative compliance per le grandi. Ma non solo, perché l’intenzione è di estendere il tutoraggio anche ai contribuenti che si trasferiscono in Italia per attrarre nuovi investimenti.

Gli interventi sulla riscossione

Sulla riscossione, il Senato proverà a inserire dei miglioramenti per garantire un bilanciamento tra interesse al recupero e tutela dei contribuenti, consentendo anche dei piani di rientro del debito con formule più sostenibili. Blindata dovrebbe invece essere la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi, così come la possibilità di rateizzare l’acconto delle tasse di novembre e di ridurre la ritenuta d’acconto per gli autonomi. C’è poi la flat tax incrementale per gli autonomi, mentre resta in stand by quella per i dipendenti.

Norme per i giovani

La richiesta del Parlamento, in vista della rimodulazione delle tax expenditures, è quella di tutelare le agevolazioni per gli under 30 per l’ingresso nel mondo del lavoro. Per le aziende c’è poi uno sconto sull’Ires, la principale imposta sugli utili: verseranno meno se impiegano il reddito prodotto in investimenti qualificati, nuove assunzioni o schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Via libera anche al graduale superamento dell’Irap, senza aumenti a carico delle imprese. L’imposta, introdotta nel 1997, serve a finanziare le Regioni e in particolare la sanità. La soluzione del governo prevede l’istituzione di una sovraimposta che garantisca gettito equivalente per coprire il fabbisogno sanitario.