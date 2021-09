Cartelle fiscali e Irap, slittano pagamenti per chi non ha chiesto in tempo gli aiuti

3' di lettura

Più tempo per recuperare i versamenti Irap, per chiedere e non perdere gli arretrati dell’assegno unico esteso ad autonomi e disoccupati e per raccogliere le firme per il referendum sulla cannabis. Sono i contenuti del decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 29 settembre, che approverà la nota di aggiornamento al Def.

Intanto il Governo lavora anche a una diluizione dei pagamenti delle cartelle sospese durante la pandemia e il cui importo è dovuto in unica soluzione entro domani, 30 settembre.

Loading...

Doppio intervento sulle cartelle

Sulle cartelle si profila un doppio intervento per venire incontro ai contribuenti, che si trovano di fronte a un vero e proprio ingorgo. Il 30 settembre scadono, infatti, sia il termine per versare tutti i pagamenti sospesi per l’emergenza Covid nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sia quello per la rata originariamente dovuta a luglio 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Come annunciato dalla sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra (Leu), l’Esecutivo sta valutando di diluire il pagamento. Anche perché chi aveva piani di rateazione in corso si trova a dover saldare almeno 10 rate (se ne deve complessivamente 18) per non perdere la chance dei pagamenti scaglionati.

Sul punto allo studio c’è l’ipotesi di spalmare su più mesi gli arretrati. Sul numero la partita è tutta aperta: «La discussione è in atto - ha precisato la sottosegretaria a «Radio Anch’io» su Radio1 - e potrebbe andare nel decreto fiscale che accompagnerà la manovra di bilancio, ma queste scelte hanno dei costi e se andiamo oltre dicembre dobbiamo trovare una copertura anche molto elevata che potrebbe diventare concorrente di altri interventi che vogliamo fare in campo fiscale».