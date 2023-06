Fisco, via libera agli incentivi: dagli studenti all’estero al lavoro per under 30

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inserire, nella revisione dell’Irpef, misure per favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro degli under 30. Lo prevedono due uguali emendamenti alla delega fiscale presentati da Azione-Iv e FdI approvati in commissione Finanze alla Camera. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche anche «misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età»

Ok incentivi per evitare fuga studenti all’estero

Non solo. Nella revisione dell’Irpef sono incluse anche misure per evitare la fuga di studenti all’estero. Lo prevedono due uguali emendamenti alla delega fiscale presentati da +Europa e FdI e approvati dalla commissione Finanze della Camera. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche anche l’adozione di misure volte a «favorire la permanenza in Italia degli studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all’estero»

Incentivi anche per assicurazioni contro calamità

Un emendamento riformulato della Lega alla delega fiscale approvato dalla Commissione Finanze della Camera stabilisce inoltre di prevedere nella revisione dell’Irpef misure per incentivare la stipula di assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, anche «misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Commissione riprende mercoledì, verso ok in settimana

La commissione Finanze della Camera tornerà a riunirsi mercoledì nel primo pomeriggio per proseguire il voto sugli emendamenti. L’obiettivo resta quello di chiudere in settimana. Lo ha confermato il viceministro dell’economia Maurizio Leo al termine della seduta della commissione: a chi gli chiedeva se il voto potrebbe terminare già mercoledì, ha risposto: «Spero, comunque per la fine della settimana la chiudiamo». La commissione è arrivata oggi ad esaminare le proposte emendative fino all’articolo 9 compreso. In base agli accordi presi, il lavoro a Montecitorio dovrebbe limitarsi all’esame dei primi 13 articoli, lasciando al Senato la modifica dei restanti sette.

Accantonato emendamento su tredicesime

Resta accantonato l’emendamento del governo sulla tassazione agevolata per tredicesime, premi di produttività e straordinari, su cui il Pd ha chiesto una relazione tecnica bollinata per avere certezza sulle coperture. Ancora accantonato anche l’emendamento del relatore sulla rateizzazione per il pagamento di acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali.