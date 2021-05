Fisco, allo studio un «filtro» per tagliare l’80% delle liti

3' di lettura

L’indirizzo di rendere centrale nel processo tributario la fase pre-contenziosa trova riscontro nelle valutazioni della Commissione di riforma della giustizia fiscale. Un filtro ulteriormente potenziato, sottratto all’Amministrazione finanziaria e affidato a un organo terzo o al giudice onorario (salvando così quelli che attualmente svolgono la funzione), cui dovranno passare i contribuenti per controversie fino a 50mila euro e che potrà essere utilizzato anche per importi più alti.

La stima: taglio dell’80% dei ricorsi

Per intuire i possibili effetti che potrebbe avere la terzietà della fase precedente al giudizio, basta fare una stima sui dati del Mef relativi ai ricorsi presentati alle Ctp e Ctr nel 2020: oltre l’83,2% delle cause attivate – anche solo valutando quelle di valore fino a 50mila euro – non sarebbero finite a giudizio, ma passate dal filtro pre-contenzioso potenziato e smaltite con istituti deflattivi coordinati da terzi rispetto all’ente accertatore. Una ipotesi che trova conferma anche nell’esperienza estera: in Francia, Germania e Paesi Bassi, per esempio, oltre il 90% delle liti, anche di valore superiore a 50mila euro, è risolta prima di arrivare davanti al giudice.

Loading...

LA STIMA SULLA POSSIBILE RIDUZIONE Loading...

Il restyling della giurisdizione fiscale passa da interventi strutturali. La professionalizzazione del giudice – aspetto centrale e oggetto di un aspro dibattito nella Commissione presieduta dal professor Giacinto della Cananea e dalla direttrice del Dipartimento finanze Fabrizia Lapecorella – ha l’ambizione di migliorare la fase di merito. Parallelamente è necessario intervenire anche sugli istituti deflattivi.

Istituti deflattivi e giudice

Secondo Sebastiano Maurizio Messina, professore di diritto tributario all’Università degli Studi di Verona e componente della Commissione di riforma, «il rafforzamento degli istituti deflattivi, segnatamente quello della mediazione, e l’introduzione di un giudice a tempo pieno e specializzato sono due aspetti che devono essere attentamente valutati nella prospettiva di una riorganizzazione della giustizia tributaria». Spiega che «una struttura articolata con un filtro preliminare, prima, e un giudice togato, poi, dovrebbe portare a una deflazione, nel medio-lungo periodo, del numero dei ricorsi e delle pendenze tributarie anche presso il giudice di ultima istanza. In specie, potrebbe rivelarsi opportuna una revisione dell’istituto della mediazione che ad oggi è preposto a filtrare le cause fino a 50mila euro. Si potrebbe ad esempio ipotizzare l’innalzamento dei valori “soglia” e la contestuale previsione di un organo terzo, nella formazione del quale si valorizzino le esperienze già maturate. Tutte le opzioni sono aperte e vanno ponderate anche in funzione delle peculiarità del nostro sistema giudiziario».

L’esperienza estera

In questo senso l’esperienza estera può dare un’idea di quanto le misure deflattive possano incidere sugli arretrati. Messina ha svolto uno studio che riguarda anche l’applicazione di queste misure alla fase pre-contenziosa in altri Paesi dell’Unione europea.