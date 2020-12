Fisco, dal superbonus 110% alle detrazioni sui pagamenti tracciabili: ecco il nuovo 730 Fra le novità del modello, ancora in bozza, spiccano quelle relative ai nuovi bonus/crediti d’imposta. Si va dal bonus vacanze, al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. E poi dai bonus edilizi al superbonus 110%, fino alla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Pronte le bozze del modello 730/2021 periodo d’mposta 2020. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli e le istruzioni (non ancora in versione definitiva) della dichiarazione dei redditi per pensionati e lavoratori dipendenti, recependo le novità normative che riguardano l’anno d'imposta 2020.

Fra le novità spiccano sicuramente quelle relative ai nuovi bonus/crediti d’imposta. Si va dal bonus vacanze, al credito d'imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica, ai bonus edilizi, al superbonus 110%, alla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici.

Completano il quadro delle novità il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d'imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19.

Ma la novità di maggior rilievo riguarda il superbonus al 110 per cento. La scelta operativa compiuta dalle Entrate, per gestire il debutto della nuova detrazione nel modello grafico, è stata quella di lasciare invariata la struttura della sezione legata ai bonus degli immobili, inserendo solamente una casellina aggiuntiva all’interno delle sezioni “spese per interventi di recupero edilizio” e “spese per interventi di risparmio energetico e superbonus” da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata. Per il bonus facciate, invece, è stato inserito uno specifico codice (codice 15) da indicare nella consueta colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Debutta, altresì, dal periodo d’imposta 2020 anche la detrazione dall’imposta nella misura del 19% degli oneri condizionata dal pagamento con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili. Si ricorda in questo senso che la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici (tipicamente farmacia) nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.