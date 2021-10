Fisco, tagli e investimenti per la ripresa

Insomma, più che mai nei prossimi anni, non si dovrà dimenticare che fra i presupposti del rafforzamento e del prolungamento della ripresa in Italia vi è innanzitutto l’euro che (a differenza della vecchia lira) garantisce tassi sempre bassissimi che rallentano la crescita del debito della Repubblica. Inoltre, per il risanamento della finanza pubblica, sarà indispensabile il contenimento delle spese correnti e la crescita del Pil anche superiore alle attese.

Per ciò, oltre alla tempestiva ed efficiente utilizzazione dei fondi europei per gli investimenti, l’Italia deve maggiormente attrarre gli investimenti nazionali, europei e internazionali per rendere più cospicua e prolungata la ripresa dello sviluppo e dell’occupazione.

Determinanti saranno pure i numerosi provvedimenti “collegati” alla manovra di bilancio 2022-2024 che dovranno essere varati, fra i quali innanzitutto la riforma fiscale, per rendere più eque e competitive le aliquote su lavoro e capitali rispetto alle medie europee e, conseguentemente, anche per favorire le libere e responsabili scelte dei risparmiatori verso investimenti della liquidità, possibilmente maggiormente in attività produttive.

Presidente Associazione Bancaria Italiana