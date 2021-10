Fisco, sul taglio di Irpef e Irap da 8 miliardi confronto in Parlamento. Le posizioni dei partiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di bilancio rinvia il nodo delle tasse: la destinazione degli otto miliardi all’anno dal 2022 per il taglio dell’Irpef e dell’Irap si deciderà nell’iter parlamentare. Le posizioni dei partiti di maggioranza sul tema sono divergenti e tempo per un accordo non c’era. Ora il confronto si sposta in Parlamento . Le posizioni partenza sono queste: da una parte il Partito democatico (e Leu) spingono per un intervento sui redditi bassi; il M5s chiede di agire sui redditi medi; il centrodestra al governo (Forza Italia e Lega) e Italia viva vogliono che si agisca anche lato imprese, a partire da un taglio dell’Irap. Spetterà al Governo trovare una sintesi da tradurre in un emendamento alla manovra.

Il Pd: «Più soldi in busta paga»

Per il Partito democratico gli 8 miliardi di taglio tasse andrebbero usati per il taglio del cuneo fiscale e per un intervento sull’Irpef. «La grande priorità è ridurre le tasse sul lavoro per spingere i contratti a tempo indeterminato. E anche aiutare le persone ad avere più soldi in busta paga» ha detto il segretario democratico Enrico Letta. Il responsabile economico del partito Antonio Misiani, ha spiegato che i democratici mirano a tutelare soprattutto famiglie e lavoratori con redditi medio-bassi, «anche perché sono i più minacciati dall’inflazione». Di qui la proposta di intervenire sull’Irpef per queste fasce di reddito e «sul cuneo fiscale per rendere più pesanti le buste paga». Per quanto riguarda le imprese il Pd pensa invece alla cancellazione del contributo Cuaf, vale a dire il contributo per gli assegni al nucleo familiare che «oggi è a carico delle imprese».

M5S: intervento sui redditi medi

«Un intervento sull’Irpef per aiutare i redditi medi» la priorità indicata dal M5s per l’utilizzo degli 8 miliardi di euro per il taglio delle tasse nella manovra. La posizione è stata espressa dal senatore del Movimento 5 Stelle Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. «Sull’Irpef, se non si riuscirà a intervenire sulle aliquote, sarà necessaria una redistribuzione. E si deve avere anche un occhio di riguardo per i redditi più bassi - sottolinea Pesco -. E poi va fatto molto per gli autonomi: bisogna capire se la soglia dei 65mila euro per la forfettaria è da rivedere, perché è troppo penalizzante. Molti hanno difficoltà a superare i 65mila euro, allora dobbiamo trovare un sistema per farli crescere in libertà» E per le imprese? «Va fatta una serie di interventi fiscali» ha spiegato il il senatore «e sull’Irap bisogna partire almeno con una riduzione. E comunque - conclude Pesco - questo è un inizio, perché poi c’è la delega fiscale».

Salvini: attenzione a lavoro autonomo, taglio Irap

«Se guardi il mondo che ha sofferto di più è il lavoro autonomo: quindi penso a taglio Irap, alzare tetto flat tax» è la posizione espressa da Matteo Salvini. Il lader della Lega nei giorni scorsi aveva fatto sapere di lavorare «sul fronte flat tax, autonomi e partite iva e stiamo provando a convincere gli alleati di governo che il 30 novembre non può essere un giorno infernale perchè si accumulano scadenze e secondo noi è sbagliato chiedere un acconto del 50% delle tasse su quello che forse guadagnerai nel 2022.

«La Lega - ha detto il responsabile Economia del partito, Alberto Bagnai - vuole quello che ha sempre detto, cioè interventi di razionalizzazione sull’Irpef, ma in questa fase il problema da affrontare nella Legge di Bilancio è di evitare che le imprese si trovino in crisi di liquidità in occasione delle scadenze fiscali; penso alla scadenza del 30 ottobre delle cartelle esattoriali, per cui occorre pensare a una rottamazione quater” che richiede un decreto sull’aspetto del rinvio della scadenza, e delle risorse da inserire nella Legge di Bilancio».