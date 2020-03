Fisco / Tasse sospese per due mesi con ricavi fino a 10 milioni

(rogerphoto - stock.adobe.com)

Rinvio dei versamenti

Il ministero dell’Economia lavora a una sospensione di tasse e contributi per i prossimi due mesi di aprile e maggio. Sospensione non più per filiere ma con doppio vincolo: volume d’affari che sale da 2 a 10 milioni e calo del fatturato superiore a una determinata percentuale