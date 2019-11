Fisco, ultima chance per entrare e rimanere nel regime agevolato della flat tax

Il «ribaltamento» dei costiPer verificare il mancato superamento della soglia di 65mila euro, non devono essere presi in considerazione gli incassi costituiti dal ribaltamento dei costi nei confronti di un altro professionista. Capita infatti che due professionisti non associati dividano lo studio. Il primo, intestatario del contratto di locazione e delle utenze, addebita periodicamente una parte del canone e una parte dei costi relativi al telefono e all’energia elettrica.

L’agenzia delle Entrate ha precisato come le somme addebitate non abbiano natura di compensi professionali e devono essere considerate in diminuzione diretta dei costi.

Regime forfettario: il test di convenienza in 8 domande

Secondo le circolari 58/E del 2001 e 38/E del 2010, il riaddebito non determina l’incasso di un componente positivo di reddito, bensì una riduzione di costo. Ciò in quanto la quota riaddebitata rappresenta un costo non inerente all’attività del professionista che non deve essere dichiarata a questo titolo.

Se il soggetto che riaddebita le spese applica il regime forfettario, l’importo incassato dal professionista non inciderà in diminuzione sui costi in quanto la percentuale di redditività applicabile sarà sempre quella del 78 per cento. L’incasso risulterà, quindi, completamente neutro anche ai fini della verifica del mancato superamento del limite.

Le altre verificheSe il professionista detiene una quota di partecipazione in una società di persone, in un’associazione professionale, o in una Srl controllata, dovrà cedere la partecipazione entro la fine del 2019. Diversamente uscirà dal forfait. Al debutto è stato possibile effettuare la cessione delle partecipazioni nell’anno successivo a seguito dell’applicazione dello Statuto del contribuente.