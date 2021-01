Fisco, ultime ore per chiedere l'esonero dal canone tv in bolletta Entro la mezzanotte del 31 gennaio chi è titolare di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa può scrivere una mail certificata o pec di Marco Mobili

Entro la mezzanotte del 31 gennaio chi è titolare di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa può scrivere una mail certificata o pec

2' di lettura

Ultime ore per chiedere all'amministrazione finanziaria di essere esonero dal pagamento dei 90 euro del canone Tv per l'anno 2021. Per evitare l'addebito automatico dell'abbonamento nella bolletta della luce, chi è titolare di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa, deve inviare una dichiarazione sostitutiva entro lunedì 1° febbraio (il 31 gennaio cade di domenica). La dichiarazione può essere inviata direttamente o tramite un intermediario sia utilizzando una posta elettronica certifica sia con una raccomandata.



Chi può presentare la domanda di esonero

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i contribuenti titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l'utenza elettrica. La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della domanda stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati. Resta sempre possibile per il contribuente poter chiedere il rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso con l'apposito modello «Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica».

Loading...

Per chi dichiara il falso scatta il reato

In caso di dichiarazione sostitutiva falsa o mendace il contribuente ne risponderà penalmente. Per non sbagliare ed aver diritto alla presentazione dell'esonero dal canone Tv è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Il modello delle Entrate

I contribuenti interessati devono compilare il “quadro A” del modello messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate e disponibile sul sito www.agenziaentrate,gov.it, dichiarando che in nessuna delle abitazioni dove è attivata un'utenza elettrica a proprio nome è presente un apparecchio tv di proprietà appartenente a un componente della famiglia. Il quadro può essere compilato anche dagli eredi per dichiarare che nell'abitazione presso la quale è ancora attiva l'utenza elettrica ancora intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio tv.

Invio via Pec o con raccomandata

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante Pec all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Se non si può trasmettere la domanda di esenzione via web, il modulo può essere inviato tramite raccomandata. In alternativa, è anche possibile trasmettere il modello attraverso gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera). Chi dovesse saltare la scadenza di lunedì 1° febbraio, potrà in ogni caso beneficiare di un esonero parziale: presentando domanda entro il 30 giugno si verrà esonerati per il secondo semestre dell'anno.