Fisco, al via tour de force dei pagamenti, dal 16 giugno l’Imu

Contribuenti alla cassa per il tour de force di giugno. Con questo mese è partita infatti la corsa ai pagamenti fiscali. Il sesto mese dell’anno è un vero tour de force per i contribuenti: titolari di partite Iva, di redditi assoggettati all’Irpef, di immobili e terreni. Ecco un sintetico calendario degli adempimenti dei prossimi giorni.

16 giugno: entro quella data va versato l’acconto Imu

Il primo appuntamento arriva per i possessori a diverso titolo di case, pertinenze, fabbricati e terreni agricoli o edificabili. Questi dovranno entro il 16 giugno versare l’acconto dell’Imu, da calcolare sulla base delle aliquote approvate dai Comuni e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Il 2022 è il secondo anno di applicazione della nuova Imu, che dal 2020 ha accorpato anche la Tasi, semplificando gli adempimenti per Comuni e contribuenti. Il saldo e l’eventuale conguaglio dovrà essere versato, invece, entro il 16 dicembre. Anche quest’anno non si pagherà l’Imu sugli immobili D/3 cioè destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli rimasti chiusi a causa del Covid.

Entro 30 giugno saldo e primo acconto Irpef e autodichiarazione Aiuti di Stato Covid

Un’altra data impegnativa sarà quella del 30 giugno entro la quale bisognerà versare il saldo e il primo acconto dell’Irpef se si vuole pagare senza dover subire maggiorazioni. Sempre entro il 30 giugno bisognerà poi inviare l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid che deve essere compilata da imprese e soggetti che hanno percepito contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e altri tipi di ristori previsti dal Decreto Rilancio.

Richiesta esonero pagamento canone Rai

Ancora il 30 giugno è l’ultimo giorno per la richiesta per l’esonero del pagamento del canone Rai.