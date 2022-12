Fisco del Web / Sul tavolo green tax e Digital al 6 per cento

Nella prima fase di costruzione della manovra, sul terreno della tassazione digitale era stata impotizzata l’introduzione di una Web Green Tax per colpire l’e-commerce effettuato con mezzi inquinanti. L’ipotesi resta sul tavolo, nonostante le difficoltà tecniche, legate soprattutto al rischio di colpire le piccole imprese di trasporto che effettuano le consegne per le piattaforme del commercio elettronico invece delle multinazionali digitali. In alternativa si è lavorato su un terreno più tradizionale, che punta al raddoppio dal 3 al 6% dell’aliquota della Digital Service Tax introdotta nel 2019 ed entrata in vigore nel 2020 nell’attesa (che prosegue) dell’introduzione della Web Tax globale su cui si è a lungo lavorato in sede Ocse.

