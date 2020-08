Fisker lancerà altre tre elettriche entro il 2025

Dopo l'ormai imminente SUV Ocean, dal 2023 Fisker lancerà sul mercato altre tre auto elettriche per avere entro il 2025 una line-up composta da quattro modelli a emissioni zero. Il produttore statunitense ha rilasciato un'immagine nella quale ritrae, insieme alla già nota Ocean, un nuovo SUV coupé e una berlina realizzata sulla base del concept EMotion presentato nel 2018. Ancora coperto da un telo appare invece un pickup, carrozzeria particolarmente apprezzata nel mercato nordamericano, che potrebbe a breve essere anticipato a livello stilistico dal prototipo da competizione che Fisker ha realizzato per prendere parte al nuovo campionato Extreme E (la Formula E dei fuoristrada) che partirà nel 2021.