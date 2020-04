Fitch declassa l’Italia a BBB-. Gualtieri replica: «Fondamentali solidi»

La Bce non basta, anzi…

Il piano di riacquisti di emergenza della Bce da 750 miliardi (Pepp) «riduce i rischi di rifinanziamento per l’Italia a breve termine e contribuirà a facilitare la sua risposta fiscale alla crisi» garantendo tassi bassi a lungo e sostenendo quindi il merito creditizio poiché riduce l’onere degli interessi a servizio del debito. L’intervento dell’Eurotower non sarà tuttavia sufficiente, secondo Fitch, perché i bassi rendimenti obbligazionari «riflettono in parte prospettive di crescita limitate del Pil e non forniscono un supporto illimitato ai rating sovrani». In più, e qui l’agenzia non risparmia critiche ai governi italiani, «lo spazio fiscale creato dalle minori spese per interesse dal 2015 non è stato utilizzato per ridurre lo stock di debito e finanziare le riforme a favore della crescita», aggiunge il comunicato, sottolineando come alla fine dello scorso anno il rapporto deficit/Pil fosse al 134,8%, cioè soltanto lo 0,5% al di sotto del livello del 2015. Inoltre, l’abbassamento dei rendimenti per un periodo prolungato rischia, secondo Fitch, di «ridurre anche l’incentivo per i futuri governi a porre fra le priorità politiche la riduzione del debito pubblico e le riforme strutturali a favore della crescita».

Le misure in discussione in Europa e il nodo politico

Durante le prime settimane della pandemia l’Italia ha dimostrato un’ampia coesione politica, il supporto per il governo di coalizione M5S-Pd è anzi aumentato, riconosce Fitch, e il Primo Ministro Conte ha ottenuto il grado di approvazione più alto da quando è entrato in carica. Le tensioni politiche sono tuttavia riemerse nelle ultime settimane, avverte l’agenzia, che teme un’intensificazione «man mano che le misure di blocco si allenteranno gradualmente e l’attenzione politica si sposterà sull'economia e sulla risposta comune europea alla crisi».

I rapporti con la Ue sono un altro nodo cruciale secondo Fitch, soprattutto perché politicamente sensibili per l’Italia: «Sembra che il governo italiano abbia accolto con favore la conclusione del vertice ma è probabile che persistano differenze politiche tra i partiti politici italiani sull’utilizzo del Mes», sottolineano gli analisti, inserendo questo aspetto fra gli elementi decisivi all’origine della scelta sul rating.

Ora occhi puntati su Moody's

L'attesa si sposta adesso su Moody’s, che sull’Italia ha un rating «Baa3» (l’ultimo gradino dell’investment grade) con prospettive negative e ha in programma una revisione l’8 maggio prossimo. «Non ci aspettiamo un downgrade – sostiene Joao Almeida di Morgan Stanley - e anche un cambiamento dell’outlook non sembra un rischio molto elevato». Se quest’ultima ipotesi però si avverasse crescerebbe anche il pericolo di uno scivolamento a «junk», ma non si arriverebbe secondo Morgan Stanley all’esclusione dei titoli italiani dai programmi di acquisto della Bce, in parte perché Dbrs Morningstar (la quarta agenzia considerata dall’Eurotower, che al momento ha il rating più elevato e si pronuncerà anche lei l’8 maggio), e in parte poiché «la banca centrale potrebbe sempre prevedere una deroga per il Pepp, come ha fatto per i titoli greci, mentre ha già modificato le regole sui collaterali per includere gli emittenti che hanno subito declassamenti dopo lo scoppio della pandemia».