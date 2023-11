Fitch promuove di due gradini Monte Paschi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fitch Ratings ha migliorato i rating di Banca Monte dei Paschi di Siena con un rialzo di due gradini portando il LongTerm Issuer Default Rating a BB da B+ e il Viability Rating a bb da b+; l’outlook è confermato stabile. L’upgrade “riflette il successo del processo di ristrutturazione, che ha consentito alla Banca di ricostituire in modo strutturale solidi buffer di capitale e di rafforzare la redditività operativa” spiega una nota. Il rialzo del rating riflette anche la stabilità della base dei depositi, oltre alla capacità di accedere al mercato delle obbligazioni istituzionali dopo un periodo di assenza.

Il rialzo del rating riflette anche la stabilità della base dei depositi, oltre alla capacità di accedere al mercato delle obbligazioni istituzionali dopo un periodo di assenza. Fitch evidenzia, inoltre, che il completamento con successo dell’aumento di capitale e del piano di esodi incentivati, consentono alla Banca di essere ben posizionata per preservare la posizione di mercato in Italia e proseguire nel rilancio del proprio modello di business semplificato e focalizzato, in qualità di tipica banca commerciale, sull’attività alla clientela retail e alle SME. L’outlook è confermato stabile.

Loading...

I risultati dei primi 9 mesi

L’8 novembre Mps ha presentato i risultati di bilancio dei primi nove mesi dell’anno, chiusi con un utile netto di 929 milioni di euro, a fronte di una perdita di 334 milioni nello stesso periodo del 2022. L’utile del terzo trimestre si è attestato a 310 milioni, al di sopra dei 238 milioni attesi dagli analisti. L’istituto di credito non paga tassa extra profitti, a riserva 312,7 milioni. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha assolto gli ex vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni nel processo sui derivati, Mps ha declassato da «possibile» a «remoto» il rischio relativo ad alcuni procedimenti legali e richieste stragiudizial