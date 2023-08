Fitch, tutti i rischi sui mercati dopo la bocciatura del debito Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedere il Nasdaq perdere oltre il 2% in una sola seduta e il fratello maggiore S&P 500 in rosso di oltre un punto percentuale fa notizia. Perché non accadeva da 47 giorni. Il ribasso dei mercati azionari statunitensi, colpiti dal downgrade di Fitch al debito Usa da “AAA” ad “AA+”, ha trascinato anche gli indici europei con l’Eurostoxx 50 in calo dell’1,61% il Ftse Mib di Piazza Affari tornato sotto i 29mila a fronte di un -1,3%. Una rondine non fa primavera e per ora le vendite delle ultime 24 ore...