Fitness, le App per allenarsi stando a casa Dal Pilates allo yoga allo stretching fino alla pesistica, il trend dei corsi di ginnastica online cresce e con lui le offerte di Marika Gervasio

Cresce il trend dell’allenamento a casa visto il protrarsi della pandemia e con esso le proposte fitness. Tra le milgiori app segnalate sul web si segnalano Nike Training Club e Adidas Runtastic con workout completi e su misura; ancora Sworkit spazia dallo yoga all’aerobica fino allo stretching e alla pesistica e al Pilates.



Per gli appasionati di yoga, le opzioni sono varie: da Daily Yoga (nella foto) per rilassare corpo e mente, a Yoga for Beginners.

Ancora, con Sfida Fitness 30 giorni è possibile, come dice il nome, impostare un programma per raggiungere gli obiettivi desiderati in 30 giorni. Fitness e dieta con 8fit oppure MyFitessPal che ha, tra le altre, anche la funzione conta calorie.