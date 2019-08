Fitness e relax d'inverno e d'estate

Circondati da fitti boschi e da alcuni tra i gruppi dolomitici più belli, con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo, Auronzo e il Lago di Santa Caterina rappresentano la meta ideale per una vacanza all’insegna del relax e dell’attività fisica. La quota ideale (circa 900 metri sul livello del mare: fresco il giusto di giorno e la sera), le piacevoli passeggiate all’ombra degli abeti lungo le sponde del lago, la strada ciclopedonale che percorre in piano i circa 8 chilometri di sviluppo della valle, le tante occasioni di svago e di incontro, il viale alberato in centro, gli appuntamenti culturali, gli scorci caratteristici delle vie più nascoste: sono solo alcuni dei punti di forza che hanno reso Auronzo una delle mete più ricercate delle Dolomiti. Ce n’è per tutti: per chi vuole il relax puro e semplice, per chi ama gli sport di fatica (corsa e bici in primis), per chi vuole cimentarsi in nuove discipline, per chi adora il trekking in montagna. Tutto è a disposizione, sia d’estate sia d’inverno.

Molto importante l’offerta dedicata alla famiglia, in particolare il polo di Monte Agudo: se d’inverno i maestri delle Scuole Sci accompagnano bambini e principianti nelle loro prime uscite sulla neve, d’estate si può sfrecciare sul Fun Bob più lungo del mondo, oppure arrampicarsi sugli alberi al Tre Cime Adventure Park. Sempre ad Auronzo, Il Museo Multitematico di Palazzo Corte Metto offre invece uno spaccato sulla storia geologica, mineraria e archeologica della Val d’Ansiei.

Va ricordato che la costruzione della diga ha dato ad Auronzo un notevole sviluppo dal punto di vista turistico. Il lago è infatti sede di importanti competizioni: gare di sport d’acqua, motonautica (qui si tiene il Gran Premio Motonautico del Cadore) e campionati di canottaggio. Oggi è presente anche una spiaggia attrezzata dotata di ogni comfort e servizio e sono numerosi i sentieri pedonali e ciclabili che consentono di osservare il lago da ogni angolazione.