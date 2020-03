Fitness, yoga e meditazione in quarantena: le app per allenarsi in casa (con i consigli dell’esperto) Lo specialista: bastano 15 minuti al giorni di esercizi per mantenersi in forma e combattere lo stress da isolamento. Ecco una rassegna delle migliori proposte web per allenarsi a tutte le età (e comprare l’abbigliamento giusto) di Alessia Tripodi

In queste settimane di isolamento forzato anti coronavirus il web ci aiuta a mantenere i rapporti sociali, ma anche a tenerci in forma. Sui social, su Youtube e sulle altre piattaforme di condivisione sono tantissime le lezioni di ginnastica, di yoga e di meditazione che si possono seguire da casa, in streaming e in diretta, gratis o con abbonamenti che, date le circostanze eccezionali, sono spesso scontati. Sconti e promozioni anche per l'abbigliamento sportivo e le attrezzature, sempre più richieste sui siti web che restano attivi, pur con tempi di consegna rallentati per le restrizioni anti contagio.

Come orientarsi fra le tante opportunità e scegliere l’allenamento più adatt o a ciascuno di noi? Evitando, soprattutto, di esagerare e di farsi male? Ecco una selezione delle migliori proposte on line per tutti - giovani, adulti e anziani - e un vademecum con i consigli dello specialista. Per trovare la “propria” routine e magari cogliere l'occasione della quarantena per far diventare l’attività fisica una sana abitudine quotidiana.

La guida del ministero della Salute

Primo fra tutti c’è il ministero della Salute a ricordarci l’importanza dell’attività fisica anche durante questo periodo di isolamento sociale forzato. Nella sezione del portale web dedicata a tutte le informazioni sul Covid-19, il ministero pubblica anche una guida per l'attività fisica degli adolescenti, da svolgere in casa, da soli o con i genitori, oppure via chat con gli amici. Per mantenersi in buona salute, i 12-17enni dovrebbero fare almeno un’ora di attività fisica 3 volte alla settimana, scrive il ministero, che suggerisce una lista di esercizi e di altre “attività trasversali” - come il ballo, il gioco, la lettura e l'ascolto della musica, l’apprendimento sul web - per trascorrere il tempo in casa.

Lo specialista: 2 minuti di stretching ogni ora

«In questo periodo è inevitabile stare molte ore seduti e questo può favorire dolori muscolari e contratture - spiega il prof. Antonio Sgadari, geriatra e responsabile dell’unità di riabilitazione del Policlinico Gemelli di Roma – e per questo è utile mettere una sveglia ogni ora per interrompere la postura prolungata e fare un po’ di stretching, evitando così mal di collo e lombalgie». Un esempio? «Circonduzioni del collo, con cautela - dice il prof - e flessioni del busto in avanti per spezzare la prolungata immobilità. Sono sufficienti 2 o 3 minuti ogni ora».

Ginnastica? Bastano 15 minuti al giorno

«Nel giro di due settimane di ridotta mobilità la nostra massa muscolare si riduce del 10-15% e la capacità aerobica del 10%» sottolinea il prof. Sgadari, spiegando che «la riduzione della massa muscolare innesca un circuito inconsapevole: si riduce la forza e quindi ci si muove sempre di meno» e per questo «è importante imporsi con senso di disciplina almeno 15 minuti di attività ogni giorno». Anche qui lo specialista ci aiuta con esempi pratici di esercizi per tutte le età: «Bastano due bottigliette d’acqua da mezzo litro per mobilizzare e tonificare gli arti superiori con alzate laterali delle braccia, per esempio, oppure con flessioni per allenare i muscoli bicipiti e tricipiti». Per gli arti inferiori, invece, «con le spalle al muro - spiega il prof. Sgadaro - si lasciano lentamente scivolare le spalle verso terra e si flettono le gambe in un semi squat, anche appena accennato, per tonificare i muscoli delle gambe».