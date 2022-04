Fitoussi, un keynesiano convinto. Ma non dogmatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Jean-Paul Fitoussi ci ha improvvisamente lasciati e ci mancherà molto. A me mancherà molto la nostra amicizia, il confronto continuo, le discussioni libere e appassionate, i programmi che continuavamo a costruire e a immaginare fino a pochi giorni fa. Ma Fitoussi non mancherà solo agli amici più stretti.



Economista, accademico, intellettuale rigoroso e appassionato, Fitoussi è stato e rimane la voce di un uomo libero che nella professione della scienza, la sua scienza che era l’economia, cercava la verità non fine a sé stessa, ma perché servisse da guida a migliorare la società.

Loading...

Jean-Paul Fitoussi in tutti i suoi libri, scritti da solo o in collaborazione con i più grandi economisti del nostro tempo – dai premi Nobel Edmund Phelps, Joseph Stiglitz e Amartya Sen – e negli innumerevoli articoli e interventi pubblici affrontava i temi fondamentali di politica economica che hanno direttamente impatto sulla società.

Keynesiano convinto, ma non dogmatico, guardava lucidamente e con preoccupazione al crescere delle disuguaglianze, anche nelle nostre ricche società, e ai pericoli che ciò comporta per la democrazia, anche per le nostre democrazie occidentali. E denunciava, lui che era consulente rispettato di governi e istituzioni internazionali, la miopia e l’indifferenza di questi stessi governi e istituzioni. La sua denuncia andava alle radici degli errori, cioè ai problemi di conoscenza e di comprensione della dinamica economica e sociale da cui derivano gli errori di policy.

In un suo libro di qualche anno fa, intitolato Il teorema del Lampione, denunciava come spesso gli economisti si impegnano nello studio di ciò che è facile, di ciò che è alla luce, ma non di ciò che è nell’ombra e quindi più difficile da cogliere. Richiamava la storiella dell’uomo che cerca sotto un lampione le chiavi perse e, a chi gli chiede se le avesse perse vicino al lampione, risponde di no, ma che solo sotto il lampione c’è luce. Fitoussi sosteneva, appunto, che non possiamo guardare alla crisi delle nostre società con gli occhi rivolti al cono di luce che ci giunge dal passato, da teorie economiche ormai falsificate.