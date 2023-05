Pnrr, scontro tra Corte dei conti e Governo. Fitto: sbagliate su sanzioni e dirigenti

Il ministro definisce i confini delle competenze della Corte

Ma Fitto muove le proprie obiezioni in punta di diritto, con lo scopo di definire in modo dettagliato i confini delle competenze della Corte ed evitare che confusione in un momento cruciale per lo sviluppo del Pnrr. In quest’ottica puntualizza che «la Corte può individuare, ai sensi dell’articolo 22 del Dl n. 76 del 2020, “gravi irregolarità gestionali” e segnalarle all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale». Ma, in pratica, non può andare oltre, e soprattutto non può sindacare il conseguimento o meno delle milestone europee, perché questa verifica spetta solo all’Esecutivo comunitario nel confronto con lo Stato membro.

«Tale interlocuzione - aggiunge il ministro - è già avviata da tempo. Il Governo sta operando in stretto raccordo con i Servizi della Commissione europea anche ai fini della verifica del progressivo conseguimento di milestone e target previsti per giugno. A seguito di questa interlocuzione ci sarà la presentazione della richiesta di pagamento da parte dell’Italia e il conseguente assessment, cioè la verifica da parte della Commissione circa il raggiungimento effettivo degli obiettivi concordati per giugno, propedeutici all’ottenimento della quarta rata. Il corretto rapporto tra le istituzioni rappresenta uno dei punti fondamentali per l’attuazione del Piano».

La trattativa con Bruxelles sulla rimodulazione del Pnrr

La presa di posizione è tanto netta quanto è delicato lo snodo che il Pnrr sta attraversando nel confronto con Bruxelles sulla sua rimodulazione e integrazione con il RepowerEu. «Stiamo lavorando per utilizzare al meglio le risorse», aveva ribadito ieri in mattinata Fitto a margine di un appuntamento elettorale in Puglia. «Sono convinto che si possa fare un buon lavoro, d’intesa con la Commissione europea e con l’intero sistema istituzionale».

