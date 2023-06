Pnrr, ok commissioni a emendamento su limiti ai controlli della Corte dei Conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vai libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera all’emendamento del governo al decreto sulla p.a. riguardante la stretta al controllo concomitante dei giudici contabili sui progetti legati al Pnrr e sulla proroga dello scudo erariale

«Relativamente al Pnrr la disciplina sul controllo della Corte dei Conti sui progetti del piano è regolato dall’art.7 del decreto legge 77 del 2021 approvato dal governo Draghi che affida alla magistratura contabile il controllo dei fondi del Pnrr nella modalità del controllo successivo sulla gestione e non nel controllo concomitante» ha spiegato il ministro Raffaele Fitto al question time in Senato ribandendo che il Governo non vuole limitare «le competenze e il ruolo della corte dei Conti»,ma anzi «vuole attuare una politica di coordinamento con l’amministrazione contabile» nel quadro di quanto previsto dal decreto 77 per il Pnrr

Carlino: il controllo concomitante può accelerare Pnrr

Non la pensa così il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino per il quale «Il controllo concomitante in corso di gestione ha un valore propulsivo» e «tende ad accelerare i tempi dell’azione» amministrativa. Lo ha detto rispondendo alle domande dei parlamentari e quindi potrebbe favorire l’accelerazione anche sulla gestione dei progetti PnrrTuttavia, ha aggiunto Carlino «a Corte ha anche altri strumenti di controllo sul Pnrr». La magistratura contabile «si rimette» comunque «alla scelta del legislatore».

In corso a P.Chigi incontro con C.Conti, presente Mantovano

È in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e Corte dei Conti. Alla riunione insieme al ministro Raffaele Fitto per il governo partecipa il sottosegretario Al fredo Mantovano, e non, come indicato in precedenza, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

No del governo a «invasioni di campo»

Ma il governo sembra intenzionato ad andare per la sua strada, per una questione di «rispetto». Dei ruoli e delle funzioni. Perché non ci devono essere «invasioni di campo». Il governo, dopo giorni di polemiche, spiega così la scelta di mettere un freno ai poteri di controllo della Corte dei Conti sul Pnrr. Poteri che saranno ridimensionati perché i magistrati contabili, se passerà un emendamento depositato in commissione a Montecitorio, non potranno più operare il «controllo concomitante», cioè in corso d’opera, sui progetti del Piano.