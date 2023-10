Fitto, danni morali alla regione Puglia: «lesa l’immagine e la credibilità». Esclusi i danni materiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’allora presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto, con una delibera si forniva alla Giunta una falsa rappresentazione sull’incapacità delle Asl di gestire in proprio le residenze assistenzìali per anziani, allo scopo di aprire ai privati, ha leso l’immagine e alla credibilità della Regione da lui amministrata. La Cassazione civile, con la sentenza 28429, ha depositato le motivazioni della condanna, decisa il 12 settembre scorso, a carico dell’attuale ministro degli affari europei Raffaele Fitto, a risarcire i soli danni morali alla Regione, escludendo invece i danni materiali. Alla base del verdetto il reato di falso ideologico, prescritto da anni, per una delibera considerata non veritiera rispetto al contenuto delle relazioni provenienti dalle Asl regionali, sulla capacità, possibilità o disponibilità a gestire le Rsa, per promuovere l’iniziativa privata.

L’importanza della Sanità

La Suprema corte conferma sostanzialmente le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello di Bari, salvo per quanto riguarda l’ammontare del risarcimento, fissato in 350mila euro, senza però prima individuare «un parametro quantitativo, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso». La somma sarà dunque da rivedere secondo fattori oggettivi. Respinta anche la richiesta della Regione per danni patrimoniali considerati non provati e frutto di mere congetture. Provato invece il danno morale. Per la Cassazione corretta la ricostruzione della Corte d’Appello sull’avvenuta «provocazione, da parte del Fitto, di un danno alla credibilità e all’immagine della Regione» E questo per più ragioni, ad iniziare dall’esercizio, da parte di Fitto, delle funzioni di vertice della Regione, e dunque dell’organo politico più importante dell’ente «qualificato dalla relativa investitura attraverso l’elezione diretta da parte degli elettori (aspetto soggettivo del falso)». C’è poi l’incidenza del falso su una materia come la sanità «da considerare tra le più importanti, sul piano socio-economico, di quelle attribuite alla competenza propria dell'ente (aspetto contenuti-stico del falso)». Infine c’è «la consumazione di falsità (la realizzazione o presentazione o articolata prospettazione di “carte false”), allo scopo di agevolare un successivo processo di privatizzazione delle RSA, attraverso lo “sganciamento” - si legge nella sentenza - dell’importante decisione politica da ogni discussione democratica e collaborazione amministrativa, non solo con gli elettori e i loro rappresentanti in Consiglio regionale, ma anche attraverso l’esercizio di pressioni e l’accorta pretermissione di uffici amministrativi e dirigenti fino alla prevaricazione degli assessori (aspetto funzionale del falso)».

Loading...

La ricostruzione della Corte d’Appello

La Suprema corte promuove dunque la ricostruzione critica della Corte d’Appello «di un fatto concretamente idoneo a rappresentare l’immagine di un organo dell’ente territoriale capace di gestire le proprie prerogative politico-amministrative senza alcun riguardo per gli interessi obiettivi della Regione e per la volontà popolare che dell'ente esprime i propri rappresentanti». La corte territoriale, ha quindi «effettivamente e correttamente assolto ai propri obblighi di indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare, sia pure in via presuntiva, il riconoscimento di uno specifico danno non patrimoniale a carico della credibilità e dell’immagine dell’ente regionale».