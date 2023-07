Fitto rassicura i sindaci: «Non si toccano i fondi del Pnrr già assegnati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I fondi del Pnrr già assegnati determinano obbligazioni giuridicamente vincolanti», e quindi non potranno essere investite dalla rimodulazione. Nel suo intervento alla seconda giornata dell’evento “Missione Italia” organizzato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani per fare il punto sull’attuazione del Piano, il ministro Raffaele Fitto rassicura così i sindaci riuniti alla Nuvola di Roma.

36,3 miliardi già assegnati ai Comuni

Contro il rischio di vedersi sottrarre una quota dei 40 miliardi destinati agli enti locali mercoledì il presidente dell’Anci Antonio Decaro aveva alzato una barriera fatta di numeri: il principale è rappresentato dai 36,3 miliardi già assegnati ai Comuni, cifra che corrisponde al 91% di 40 miliardi complessivamente indirizzati agli enti locali, ed è accompagnato dall’impennata della spesa effettiva per investimenti comunali in volo quest’anno a 14,1 miliardi con un aumento del 21% sul 2022. Obiettivo del ragionamento, puntellato anche dalla corsa dei bandi Pnrr e Pnc giunti a un passo da quota 52mila, è quello di blindare i fondi dei Comuni dai pericoli di essere stornati altrove nella rimodulazione allo studio del Governo.

Salvini: «Nella revisione più soldi ai Comuni»

Sul punto, anzi, in mattinata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si spinge oltre, avanzando la proposta di accrescere la dotazione finanziaria trasferita dal Pnrr agli enti locali. Anche lui punta sulle cifre, spiegando che nel Programma nazionale sulla qualità dell’abitare solo il 14% dei 159 interventi previsti è ancora in fase di progettazione, mentre il 66% è alla pubblicazione del bando e nel 10% dei casi sono già in corso i lavori. I Comuni hanno presentato, aggiunge, altri 112 progetti per 1,5 miliardi che non sono stati finanziati per l’esaurimento del plafond. Anche nell’idrico il bilancio è positivo, con il 63% dei progetti arrivato alla pubblicazione del bando, il 22% in fase di aggiudicazione e il resto già aggiudicato. Su questi presupposti, sottolinea Salvini, «chi vuole togliere soldi ai Comuni non sa come gira il mondo. Sono autonomista per nascita e per convinzione, sono convinto che il territorio sappia spendere presto e bene».

«Non voglio dire che lo avevo detto, anche se una certa esperienza come sindaci la abbiamo», rilancia il sindaco di Milano, Beppe Sala. «Dopo aver discusso tanto di Comuni, ora è il caso di capire piuttosto che cosa sono in grado di spendere entro il 2026 le altre amministrazioni. Noi a Milano potremmo spendere molto di più». Dal Sud anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, assicura: «Siamo perfettamente nei tempi».

Fitto in realtà sull’ipotesi si mostra decisamente più freddo. Come d’abitudine non entra nei dettagli perché «ci sono due scelte: aprire un dibattito costante e quotidiano a partire da una notizia su cui aprire polemiche oppure lavorare su tempi e scadenze». Tanto premesso, però, il titolare del Pnrr torna sulla questione della «parcellizzazione» degli interventi, «che fa perdere di vista i progetti che possono incidere realmente sullo sviluppo dei territori». Anche perché, ricorda Fitto, il calendario del Piano non sembra ammettere alcun margine di flessibilità, in particolare sulla scadenza finale del 30 giugno 2026. «Come ha detto ieri la direttrice della task force europea, Céline Gauer, la deadline è assoluta. Va speso il 100% delle risorse, altrimenti incappiamo nella revoca dell’intervento. Per questo dico che si deve lavorare, con meno dichiarazioni e maggiore operatività».