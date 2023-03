«Fiumicino verso i 100 milioni di passeggeri». Il focus sul Rapporto Centro di marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un aeroporto «più green e digitale, con un piano di sviluppo che punta ad accogliere 100 milioni di passeggeri entro il 2050». Marco Troncone, amministratore delegato di Adr, spiega gli sviluppi futuri di Fiumicino in una intervista esclusiva sul Rapporto Centro in edicola venerdì 10 marzo e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Focus sono dedicati anche agli scali di Bologna, Parma, Forlì, Rimini e Ancona.

La storia

Sul numero in edicola questo mese, anche la storia delle Terme di Fiuggi, in provincia di Frosinone, per cui sta cominciando una nuova era, grazie all’intervento di quattro imprenditori che lo scorso gennaio hanno vinto la gara indetta dal Comune per la concessione trentennale di tutto il complesso. Tre di loro legati al territorio: Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo, Gianfranco Battisti. Il quarto socio è Nicola Benedetto, unico non del Lazio, imprenditore alberghiero ed editore.

Le interviste

Tra le interviste, quella a Guido Castelli, da poco più di tre mesi nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016: «Il Centro Italia si offre al Paese come modello per le politiche di prevenzione e ricostruzione». Mentre Riccardo Podda, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, fresco di riconferma per i prossimi due anni, spiega la svolta che attente l’Abruzzo grazie alle risorse del Pnrr. Andrea Burchi, il direttore regionale della divisione CentroNord di UniCredit, infine, metterà in luce lo scenario che attende il 2023 e le risorse messe in campo dalla banca per sostenere le piccole aziende