Fiumicino, inaugurata la nuova area d’imbarco per 6 milioni di passeggeri

Al via oggi la nuova area d’imbarco del Terminal 1 dell’aeroporto romano di Fiumicino, per una capacità di 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen, con 22 gate, di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l’imbarco. Un’opera frutto di un investimento da 500 milioni su un’area di 25mila metri quadri. L'operatività inizierà domani: il primo volo sarà l'AZ2010 di ITA delle ore 07.00 per Milano Linate.

Molo hi tech

Gli interventi hanno riguardato tutte le componenti strutturali e impiantistiche, per una progettazione rivolta a massimizzare gli spazi dedicati ai passeggeri e agevolarne l'orientamento. Grande novità la possibilità per i passeggeri, inquadrando un QR code posizionato sui leadwall dei gate di imbarco, di ascoltare via podcast una guida della destinazione di arrivo con curiosità e luoghi da non perdere che può essere scaricata e portata anche in volo. Il podcast prodotto è frutto della collaborazione tra Aeroporti di Roma e Chora Media, e rientra nel progetto congiunto “Audioporto di Roma Fiumicino”, che punta a divulgare notizie, storia e arte grazie a varie serie di podcast tematici.

Nuovo smistamento bagagli

Nella nuova area d’imbarco, con una superficie complessiva di quasi 25mila metri quadri, sono previsti 12 nuovi loading bridges per l’imbarco diretto sull’aeromobile, 44 self boarding gate, oltre a colonne digitali integrate nelle strutture. Nella zona arrivi, inoltre, è stato installato un nuovo sistema di smistamento bagagli, con 3 nuovi nastri di riconsegna bagagli per una capacità aggiuntiva di ulteriori 3 milioni di passeggeri l’anno.

Tutela dell’ambiente

L'infrastruttura è stata realizzata adottando i più moderni protocolli ambientali, senza effettuare alcuno scavo o aumentare di un solo metro cubo l’infrastruttura esistente e riutilizzando i materiali di costruzione, testimoniando inoltre l’eccellenza italiana da un punto di vista ingegneristico e architettonico. Grazie a questi interventi si potranno ottenere performance energetiche ottimali e consumi ridotti rispetto al passato.

Gli altri interventi

L'apertura al pubblico della nuova infrastruttura aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello alla rivisitazione di tutto il nuovo Terminal 1, con un investimento complessivo pari a 500 milioni di euro, che prevede anche l’apertura dell’ex area di imbarco C, prevista prima dell’estate, e la ristrutturazione dell’ex Molo D, che sarà avviata nei prossimi mesi.