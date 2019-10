Fiumicino, il ministero dell’Ambiente boccia il raddoppio dello scalo

2' di lettura

Salta il raddoppio della pista di atterraggio di Fiumicino. La Commissione tecnica Via/Vas del ministero dell'Ambiente ha bocciato il progetto di ampliamento del principale scalo della Capitale presentato da Enac e Aeroporti di Roma (detenuta al 99.3% dal gruppo Atlantia della famiglia Benetton), ritenendolo incompatibile con la riserva naturale sulla quale dovrebbe sorgere.

In una nota, il ministero ricorda che il Progetto Aeroporto di Fiumicino - Masterplan 2030 era stato presentato da Enac/AdR il 31 marzo 2017, e fino a pochi giorni fa era ancora in attesa della Valutazione di impatto ambientale (Via). La commissione ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ritenendo incompatibile la costruzione delle infrastrutture aeroportuali con l'area della Riserva naturale.

Costa (M5S): decisione della commissione «una vittoria»

«Abbiamo fermato l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino. Sarebbe stata l'ennesima speculazione di cemento in un territorio già martoriato. Per me questa è una vittoria», si legge in un post pubblicato su Fb dal ministro pentastellato dell'Ambiente, Sergio Costa. «L'idea dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino era in ballo da molti anni - scrive Costa - e andava a impattare una parte della riserva del litorale romano, nonché avrebbe comportato molti espropri per decine di famiglie, solo per aumentare il sedime aeroportuale». Lo stop disposto dalla commissione Via/Vas, conclude il post, «mette fine ad un'altalena che va avanti da troppo tempo per Fiumicino. C'è stato un continuo contatto con i cittadini per arrivare a questo punto, un lavoro sinergico che ha portato a questo risultato».

Lista Zingaretti: «Giusto lo stop»

«Da tempo seguiamo le battaglie portate avanti dai comitati della zona e, insieme a loro, abbiamo presentato atti in Consiglio regionale e al Comune di Fiumicino per opporci ad un progetto che, conti alla mano, si è sempre dimostrato inutile e dannoso»,dichiarano Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti alla Regione Lazio e Angelo Petrillo e Massimo Chierchia, rispettivamente capogruppo e consigliere della stessa listta civica al Comune di Fiumicino.

Montino: sviluppo scalo non può essere incompatibile con l'ambiente

«Le ragioni del parere negativo sono diverse e riguardano il rapporto tra la quarta pista e la Riserva naturale del Litorale romano, ma anche l'ambiente immediatamente circostante all'area interessata dal progetto e i piani territoriali del nostro Comune e di Roma Capitale», commenta invece il sindaco dem di Fiumicino, Esterino Montino. La commissione ministeriale « lascia tuttavia aperta la possibilità della realizzazione di una quarta pista - aggiunge Montino - riconoscendo la necessità di uno sviluppo dell'hub di Fiumicino. Questo sviluppo, però, non può essere incompatibile con l'ecosistema e la realtà in cui si vuole realizzare il progetto e a scapito della Riserva naturale del Litorale romano».