Flash crash per il bitcoin: crolla a 8.000 $ trascinando le criptovalute Nessun motivo particolare sembra giustificare un ribasso così repentino delle quotazioni ai livelli minimi da giugno di P.Sol.

2' di lettura

Come spesso succede per le criptovalute non c’è un motivo particolare per le oscillazioni fin troppo violente, ma il dato di fatto è che il bitcoin ha

messo a segno nella giornata di mercoledì il peggior ribasso intraday dal gennaio 2018, crollando di circa il 15% in poche ore fino a ridosso di quota 8.000 dollari, trainando al ribasso tutto il comparto delle criptovalute che hanno messo a segno ribassi generalizzati a doppia cifra. Solo lunedì la criptovaluta più famosa veleggiava sopra quota 10mila dollari.

Come si diceva, nessun motivo particolare sembra giustificare un ribasso così repentino delle quotazioni ai livelli minimi da giugno, che non si registrava dal gennaio dell’anno scorso, ma allora il bitcoin era reduce dal massimo storico di 20mila dollari e si stava sgonfiando sotto l’ondata precipitosa dei realizzi.

Il mercato sembra avere salutato così l’ingresso di bitcoin nel salotto buono di Wall Street, visto che proprio domenica sera il Nyse aveva inaugurato i contratti future, per la prima volta con consegna fisica del bene, il che avrebbe dovuto, in teoria, sostenere le quotazioni.

Ma già era successo che i derivati giocassero contro le criptovalute. A inizio dicembre 2017 a Chicago sia il Cme che il Cbot avevano introdotto i contratti future, fornendo per la prima volta agli investitori strumenti più maturi per mettersi al riparo dalle oscillazioni eccessive. Pochi giorni dopo il bitcoin aveva toccato il record per poi innescare precipitosamente la retromarcia crollando a un terzo del valore in neanche due mesi. Ora la storia sembra ripetersi e il contratto future sembra aver di nuovo fornito il pretesto per realizzi e vendite allo scoperto.