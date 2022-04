Flat tax con 2 anni di scivolo. Lega insiste: salga il tetto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conferma della flat tax, con uno scivolo di due anni per chi supera i 65mila euro, ma senza specificare le aliquote da applicare nel periodo transitorio né la soglia entro cui si applicano, che saranno definite in un secondo momento dai decreti attuativi perché la delega fiscale è a invarianza finanziaria. È questa la soluzione prevista dal documento che domenica 3 aprile il Mef presenterà ai gruppi di maggioranza nel tentativo di risolvere il braccio di ferro sulla delega per riformare il fisco, in stallo da settimane anche per il nodo del regime forfettario per gli autonomi.

Non è detto, però, che basti a rendere lineare il resto dell’iter: la Lega è pronta a dare battaglia più avanti per aumentare il tetto, fissando ad almeno 85mila euro la soglia massima nel periodo transitorio, e preme per rendere vincolanti i pareri parlamentari sui decreti attuativi. Il Pd dal canto suo si aspetta che siano recepite due richieste considerate “imprescindibili”: la compartecipazione di Comuni e Regioni al gettito della flat tax e la rimodulazione di detrazioni e deduzioni per aiutare i redditi medio-bassi.

Martedì 5 aprile riparte l’esame degli emendamenti

L’esame degli emendamenti dovrebbe ripartire martedì 5 aprile in commissione Finanze alla Camera, poi il testo è atteso in Aula il 19 aprile. In preparazione, Matteo Salvini ha riunito nella mattinata di giovedì 31 marzo il gruppo economico della Lega, per ribadire il no alla riforma del catasto e al sistema duale, il modello con tassazione proporzionale sui redditi da capitale e progressiva su quelli da lavoro, destinato a essere superato fra flat tax e cedolare per gli affitti. La riforma del catasto è già passata per un voto in commissione con la maggioranza spaccata, ma «andiamo avanti a opporci in tutte le sedi, dove si perde e dove si vince», ha chiarito il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega.

Asse tra Lega e Forza Italia

Forza Italia è sulla stessa linea. L’asse è stato rinsaldato giorni fa nel faccia a faccia fra Salvini e Silvio Berlusconi, che hanno condiviso come, sondaggi alla mano, alcune mosse del governo, sul catasto in primis, stiano aiutando chi sta all’opposizione. Quindi c’è da attendersi dal centrodestra nuovi emendamenti in Aula e poi un ritorno alla carica al Senato, dove i numeri sono meno rassicuranti per il centrosinistra. In un provvedimento che valuta comunque «di qualità scadente», la Lega punta anche sulla mensilizzazione degli acconti, nonostante la Ragioneria generale dello Stato nei giorni scorsi abbia sollevato obiezioni e non è certo sia contenuta nel documento di sintesi del Mef. Ci sarà invece il cashback fiscale, misura di bandiera del M5s, con la modifica proposta da Leu che prevede la priorità per le spese sociosanitarie nell’attuazione della trasformazione delle agevolazioni in rimborsi diretti sul conto corrente.

M5S, in riforma easy tax, cashback e mensilizzazione acconti

E se questa è la linea della Lega, in una nota i deputati M5S in commissione Finanze alla Camera hanno sottolineato che «easy tax, cashback fiscale e mensilizzazione degli acconti» sono tre obiettivi su cui puntano i Cinque stelle. «Con l'easy tax - si legge nel documento - garantiamo uno scivolo di due anni per le partite Iva che superano la soglia dei 65mila euro di fatturato; con il cashback fiscale semplifichiamo la vita dei contribuenti facendo arrivare direttamente sul conto corrente le detrazioni, partendo dalle spese sociosanitarie. Infine, il passaggio ad un sistema di mensilizzazione degli acconti senza sanzioni e interessi. Tre misure fondamentali che rivendichiamo con forza».