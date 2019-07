Flat tax, adesso Salvini frena: non subito e non per tutti

Primo: il deficit al 2% indicato per quest’anno alla luce di assestamento e decreto salva conti incamera solo i “risparmi” realizzati nei primi sei mesi dell’anno rispetto ai fondi stanziati per reddito di cittadinanza e quota 100. Per certificare queste risorse è servita la nuova clausola sulla spesa che congela 1,5 miliardi di fondi ministeriali, per cui sarebbe stato impossibile anche sul piano tecnico mettere sul piatto del negoziato le minori spese possibili nella seconda metà dell’anno. I calcoli del governo, però, puntano a 3 miliardi per il 2019. Con questo elemento ulteriore, e con i primi effetti dei rendimenti in riduzione sui Btp, il deficit a consuntivo dovrebbe puntare sotto il 2%, almeno a quota 1,9%. Il miglioramento del deficit nominale è da 7,6 miliardi perché pesano 600 milioni di mancate entrate 2019 da rottamazione. Ma in termini strutturali, quelli al netto della congiuntura e delle una tantum su cui poggiano le regole fiscali Ue, la correzione dei saldi rispetto alle previsioni europee vale 8,2 miliardi, cioè lo 0,45% del Pil. Rispetto all’anno scorso, significano un aggiustamento strutturale da 3,6 miliardi (0,2% del Pil). Ma in gioco ci sono anche i 3,2 miliardi di flessibilità (0,18% del Pil) chiesti dall’Italia per le spese eccezionali dopo il crollo del ponte Morandi e e i danni da maltempo dell’anno scorso. Nei calcoli di oggi questo bonus non c’è ancora, perché andrà confermato a consuntivo in base alle spese effettive. E offrirebbe un altro aiuto sul saldo strutturale.

LEGGI ANCHE / Manovrina e precariato: i due «non detti» del Governo Lega-M5S

Un deficit 2019 sotto al 2% offrirebbe un appoggio aggiuntivo per la scalata alla manovra 2020. E una spinta aggiuntiva arriverà dall’entrate, anche come effetto trascinamento sull’anno prossimo. Sul 2019 Roma ha messo per ora in tabella 3,5 miliardi di tasse e contributi aggiuntivi rispetto alle previsioni, e almeno 1,5 miliardi sono strutturali: si tratta di Irpef (400 milioni), Iva (350 milioni), giochi (200 milioni) e contributi (600 milioni), mentre i 2 miliardi da lotta all’evasione e aste Co2 sono una tantum. Le voci strutturali sono destinate a riprodursi sui conti 2020, insieme a una limatura più consistente delle previsioni di spesa per interessi se la frenata dei rendimenti prodotta da Bce e accordo europeo si manterrà nei prossimi mesi. Sul lato della spesa, poi, il meccanismo del decreto salva conti che cancellando i vasi comunicanti fra le due misure indirizza alla riduzione del deficit i risparmi da quota 100 e reddito (Sole 24 Ore di ieri) potrebbe valere l’anno prossimo tra i 5 e i 6 miliardi.

LEGGI ANCHE / Flat tax e shock fiscale meritano un confronto più serio

La ristrutturazione dei conti, insomma, potrebbe portare con le cifre di oggi una decina di miliardi alla causa della manovra 2020, che avendo evitato la procedura di infrazione si potrà giocare all’interno dell’ennesimo negoziato con Bruxelles sugli obiettivi di finanza pubblica. La montagna rimane alta. Ma per decidere come superarla bisognerà definire davvero le scelte fiscali facendo incontrare i binari paralleli su cui finora hanno viaggiato le dichiarazioni della politica e le assicurazioni portate a Bruxelles.