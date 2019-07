Flat Tax, cuneo e lavoro sul tavolo Salvini-parti sociali

Per imprese e sindacati la priorità è il lavoro; e per questo, con toni più o meno simili, le parti sociali auspicano un deciso cambio di passo nelle scelte di politica economica da parte dell’esecutivo. Già da tempo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, incalza il governo a predisporre una manovra che guardi alla crescita. Le mosse più urgenti, per il leader degli industriali, sono l’incremento dei salari tagliando il cuneo fiscale-contributivo; un grande intervento di inclusione dei giovani; la detassazione e decontribuzione completa dei premi di produttività (oggi la cedolare secca è al 10% e gli sconti per le imprese sono limitati ai primi 800 euro, se partecipati, ndr); un piano per le infrastrutture (senza ricorrere al deficit).

Le parti sociali chiederanno, molto probabilmente, al vice premier Salvini, di conoscere anche il disegno complessivo di politica industriale per il Paese: «Sia per comprendere come verrà affrontata la transizione verso il digitale, che come si intendono governare i 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Mise», spiega Luigi Sbarra (Cisl). La preoccupazione è anche per Ilva. Sul fronte salario minimo, cavallo di battaglia del M5S, imprese e sindacati si sono dichiarati fin dall’inizio contrari. In tutte le audizioni parlamentari svolte in sede di discussione del ddl Catalfo infatti hanno ribadito il rischio di maxi-aumenti del costo del lavoro a carico delle aziende (la stima Inapp parla di un aggravio pari a 6,7 miliardi di euro) collegati al timore di possibili effetti spiazzamento rispetto ai Ccnl che offrono tutele maggiori ai lavoratori non solo di natura retributiva. Resta da capire se questi argomenti riusciranno a fare breccia nel Carroccio, che finora si è mostrato freddo sul salario minimo. E che con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha mandato un messaggio chiaro all’alleato di governo: «La misura dovrà essere a costo zero per le imprese».