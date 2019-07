Flat tax, Di Maio: inaccettabile farla con gli 80 euro, Lega trovi coperture

«Pensiamo a legge di bilancio realistica»

«Noi – continua il vice premier Cinquestelle – stiamo pensando a una legge di bilancio di fine anno realistica, che abbassi le tasse e aumenti gli investimenti in Italia, ma non posso accettare che si dica che il salario minimo sia una proposta per chi non paga le tasse». Questo perché, osserva Di Maio, «chi guadagna 2,3,4 euro all'ora, le tasse le paga, ma è sfruttato, non è un lavoratore. Fare il salario minimo vuol dire aumentare anche la contribuzione».

«Resta il vincolo dei due mandati»

«Il vincolo dei due mandati resta. Stiamo discutendo solo di un mandato zero per i consiglieri comunali», mette in chiaro il leader pentastellato a margine dell'inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane. Le «nuove regole» in via di approvazione consentiranno al Movimento «di poter partecipare alle regionali non più come unica lista contro delle ammucchiate di liste. Noi vogliamo mettere insieme i movimenti, i comitati, i gruppi civici con cui abbiamo lavorato in questi anni sui territori».