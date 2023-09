Flat tax al 7% per pensionati esteri: Regno Unito in testa, Abruzzo la regione più scelta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’anno di imposta 2021 la maggior parte dei pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale al Mezzogiorno per usufruire della flat tax al 7% provenivano dal Regno Unito (73; più che raddoppiati rispetto ai 32 dell’anno di imposta 2020). Al secondo posto i tedeschi (60), al terzo gli americani (35). In generale l’appeal di questa soluzione è ancora contenuto: sono poco più di 500 quelli che hanno colto questa possibilità dal 2019 al 2021. A delineare il quadro il ministero dell’Economia in occasione di un question time in commissione Finanze della Camera.

Il sottosegretario dell’Economia, Lucia Albano, ha risposto a un’interrogazione della Lega con la quale si chiedeva «quanti siano stati i soggetti beneficiari dell’opzione di vantaggio, con particolare riferimento allo Stato estero di residenza, nonché il Comune italiano nel quale si sono trasferiti».

Abruzzo in cima alle preferenze

Di qui le indicazioni dl Mef. Per quanto riguarda le regioni prescelte, nell’anno di imposta 2021 l’Abruzzo si è posizionato in cima alle preferenze (88 persone), seguito dalla Puglia (58) e dalla Sicilia (45). Al quarto posto la Sardegna (37 persone). Quanto poi ai comuni italiani in cui risultano i maggiori trasferimenti, sono Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi) e Penne (in provincia di Pescara): ciascuno ha registrato sette beneficiari.

Flat tax al 7% per i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha introdotto un regime opzionale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si tratta della Flat tax al 7%.

L’estensione della platea prevista dal decreto Sostegni ter

Nell’interrogazione i deputati hanno messo in evidenza che in una seconda fase un provvedimento (dl 4/22, decreto Sostegni ter) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’agevolazione comprendendo anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.