Flat tax incrementale, tregua fiscale e premi esentasse: la Manovra prende forma

Flat tax con un doppio binario che potrebbe riguardare anche i dipendenti, tregua fiscale, possibilità per i datori di lavoro di riconoscere premi fino a 3mila euro esentasse. Ma anche una revisione del superbonus e un aggiustamento degli extraprofitti.

La manovra prende forma. Il governo promette un approccio «prudente», «responsabile» e «realista» e guarda all’orizzonte delle prossime 2-3 settimane per varare la nuova legge di bilancio.

Decreto caro-energia

Sarà approvato invece già giovedì il nuovo decreto aiuti per tutelare famiglie e imprese dal caro-energia fino a fine anno. Il contrasto alla crisi energetica è e resta la priorità anche della manovra, cui il governo destinerà tutti 21 miliardi in deficit individuati per il prossimo anno, conferma il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, illustrando in mattinata la Nadef, poi sottoposta al voto di Camera e Senato insieme all’autorizzazione all’aggiustamento con i 9,1 miliardi per il nuovo dl aiuti.

Nella manovra le «ulteriori risorse» rispetto a quelle per l’energia saranno destinate a dare «dei primi segnali» sugli impegni presi nel programma di governo, spiega il ministro. Ma l’orientamento di politica fiscale sarà «selettivo», avverte, inoltre per ogni settore di intervento le risorse andranno cercate trovando delle compensazioni interne.

Flat tax e tregua fiscale

Arriverà sicuramente la flat tax, per la quale si sta studiando, oltre all’estensione del tetto (da 65 a 85mila euro) per le partite Iva, anche una versione «incrementale» (sull’incremento di reddito nel 2022 rispetto al maggiore dei redditi dichiarati nei tre anni precedenti) per «i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario»: misura che quindi sembrerebbe essere allo studio anche per i lavoratori dipendenti. Nel pacchetto di misure tributarie sono in arrivo peraltro interventi di «tregua fiscale», con l’ipotesi di nuova rottamazione e stralcio per le cartelle fino a mille euro.