Elezioni, programmi elettorali a confronto: dalla flat tax alle pensioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

11' di lettura

In vista delle elezioni di domenica 25 settembre le forze politiche hanno tentato di fornire, nella stesura dei programmi, la propria visione su alcuni dossier chiave: superbonus, pensioni, salario minimo, reddito di cittadinanza, crisi energetica, sanzioni alla Russia, fino alla flat tax. Ne viene fuori un quadro abbastanza complesso. Ecco allora che uno sforzo di sintesi sulle principali proposte può risultare utile.

Superbonus: chi vuole eliminarlo e chi tenerlo

Il superbonus è uno dei nodi che ha rallentato il via libera al decreto aiuti bis al Senato. E al di là della soluzione di compromesso trovata sulla responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus che si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, è stato oggetto di scontro in campagna elettorale. Il M5S, sponsor della misura, punta a «stabilizzare l'innovativo meccanismo». Dal lato opposto per il Terzo Polo il Superbonus deve essere abolito, visto che alla fine «spenderemo 45 miliardi quando servono a sanità e scuola». Il centrodestra non boccia la misura ma chiede modifiche, con sfumature diverse. Il programma del centrodestra unito e di Fdi in particolare, da una parte parla di «salvaguardia delle situazioni in essere» e dall'altra di «riordino e armonizzazione degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli immobili pubblici e privati». Forza Italia parla di razionalizzazione e semplificazione della normativa sugli incentivi edilizi, sull’efficientamento energetico (Superbonus) e sul sismabonus «rendendola strutturale». La Lega prevede da lato un «intervento sulla misura del Superbonus che garantisca garanzie per l’accesso all’agevolazione fiscale per tutti i soggetti che hanno già maturato il diritto». Dall’altro chiede di «rendere il Superbonus più coerente e applicabile, contemperando le esigenze di contenimento degli oneri a carico dello Stato con quelle di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici, rispondendo agli interessi e alle preoccupazioni di proprietari di casa, imprese e tecnici». Nessun riferimento specifico al tema da parte del centrosinistr a (anche se Letta vorrebbe la modifica sia del reddito di cittadinanza che del superbonus 110%)

Loading...

Pensioni: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia

Sul tema pensioni il centrodestra, nel suo programma comune, parte da un assunto di fondo: la necessità dell'innalzamento delle pensioni minime. «La quantificazione della cifra non c'è perché bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare», ha detto a Radio24 la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E ha aggiunto: «Io sono certa come tutto il centrodestra che le pensioni minime siano inadeguate e le risorse per renderle adeguate all'aumento dell'inflazione si possano trovare in un sistema che spende circa 110 miliardi in bonus inutili e che spende 780 euro a persona per il reddito di cittadinanza. Chi nel centrodestra propone già delle cifre è Forza Italia: con l'aumento pensioni minime e di invalidità a 1.000 euro al mese per 13 mensilità. La Lega propone una profonda revisione pensionistica in Italia. L'obiettivo è superare la legge Fornero con Quota 41 (i lavoratori raggiungono il diritto alla pensione anticipata di anzianità con 41 anni di contributi). Varie le proposte. Per le lavoratrici il diritto alla pensione di vecchiaia matura a 63 anni (oggi 67) di età e almeno 20 anni di contributi; per i giovani lavoratori con carriere interamente nel regime contributivo va riconosciuta, in ogni caso, una pensione minima di 1.000 euro; trattamento pensionistico Opzione donna che diventa strutturale. Il Pd propone di lanciare un «piano straordinario per l'occupazione femminile, perché un incremento sostanziale dell'occupazione femminile è l'unica strada per affrontare con successo le due grandi sfide della bassa produttività e della sostenibilità del sistema pensionistico». M5s chiede di evitare il ritorno alla legge Fornero, «attraverso l'ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro». E di «completare l'incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità». La proposta di Sinistra Italiana e Verdi è che «si possa uscire dal lavoro a 62 anni o con 41 anni di contributi (è la quota 41 chiesta anche dalla Lega), riconoscendo inoltre i periodi di disoccupazione involontaria, il lavoro di cura non retribuito, la maternità». La pensione minima «non dovrebbe essere inferiore a 1.000 euro» (come chiesto da Forza Italia).

Salario minimo

L'inflazione corre, intacca il potere d'acquisto delle famiglie anche per i beni di prima necessità, e pone una questione di salari, di fronte a un aumento generalizzato dei prezzi. Ecco perché il tema non è sfuggito all'attenzione dei partiti, che nei programmi elettorali in vista delle elezioni di domenica 25 settembre hanno affrontato il tema del salario minimo. Il consenso nei confronti di questa soluzione appare trasversale. Nel programma elettorale del Pd si chiarisce di voler applicare al più presto in Italia il salario minimo previsto dalla direttiva europea. In particolare, la soluzione delineata è quella di una legge che introduca un salario minimo contrattuale, seguendo il modello tedesco, nei settori a più alta incidenza di povertà lavorativa, con una soglia minima affidata alla proposta delle parti sociali e che comunque rispetti i parametri della direttiva europea (attualmente per l'Italia, secondo alcune stime pari a circa 9 euro lordi orari). Alleanza Verdi e Sinistra propongono un salario minimo di 10 euro all'ora, sotto il quale nessuno possa andare. Secondo +Europa va introdotto il salario minimo mobile, definito in accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi. Quanto a Impegno civico, la proposta è intervenire su chi non è coperto da un contratto nazionale mettendo intorno al tavolo associazioni datoriali e lavoratori e non imponendo un prezzo. Passando poi all’analisi delle proposte de centrodestra, mentre nel programma di Fratelli d’Italia manca un passaggio sul salario minimo, secondo la Lega va riconosciuto ai lavoratori un salario minimo pari a quello stabilito dai CCNL più diffusi nel settore. Forza Italia propone salario e stipendio minimo di 1000 per apprendistato, praticantato e lavoro a tempo determinato. Secondo i Cinque Stelle va adottato un salario minimo legale di 9 euro lordi l’ora. Il Terzo polo (Azione - Italia viva) propone di fissare un salario minimo di ultima istanza.

Reddito di cittadinanza

A difendere “a spada tratta” il reddito di cittadinanza sono i Cinque Stelle. La posizione delle altre forze politiche va dall’ipotesi più soft del restyling, alla vera e propria cancellazione. Secondo il Pd lo strumento andrà «opportunamente ricalibrato secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Saraceno, a partire dall'ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e/o con minori». Per Alleanza Verdi e Sinistra, invece, il reddito di cittadinanza va rafforzato, anche qui secondo le previsioni del rapporto elaborato dalla Commissione presieduta da Chiara Saraceno, con l’obiettivo strategico di arrivare a un vero reddito universale di base. Quanto a +Europa, lo strumento di sostegno al reddito va riformato. Una proposta sostanzialmente analoga giunge da Impegno civico: il reddito i cittadinanza va riformato e migliorato. Passando al centrodestra, i “toni” cambiano. Fratelli d'Italia lo vuole abolire e sostituirlo con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Quanto alla Lega, il sostegno va riformato in questo modo: per i percettori inidonei al lavoro, va mantenuto il sostegno al reddito, rivedendo i criteri di accesso e la scala di equivalenza, dando maggior peso al quoziente familiare, rimodulando gli importi in funzione delle differenti soglie di povertà assoluta (e quindi del potere d'acquisto) registrate sul territorio nazionale. Per quanto riguarda invece i percettori idonei all'attività lavorativa, la misura viene invece riformata trasformandola in un vero e proprio ammortizzatore sociale finalizzato all'occupazione. Corso di formazione, tirocinio e contrattualizzazione dei percettori a fine percorso, attraverso il coinvolgimento delle agenzie private del lavoro, delle associazioni datoriali e attraverso l'utilizzo di incentivi fiscali e contributivi per l'assunzione dei percettori. Infine, Forza Italia: propone la sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. A totale difesa, come si è detto, M5s: intende rafforzare il reddito di cittadinanza, rendendo più efficiente il sistema delle politiche attive e monitorando le misure antifrode. Quanto poi al Terzo polo (Azione - Italia viva), il reddito di cittadinanza va eliminato dopo il primo rifiuto di un'offerta di impiego congrua. Deve poi esserci un limite temporale di due anni per trovare un'occupazione, dopodiché l'importo dell’assegno deve essere ridotto di almeno un terzo e il beneficiario va preso in carico dai servizi sociali del Comune.