Flat tax, pensioni, Ue: i 10 punti chiave della «Melonomics»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dalla stabilità dei conti pubblici alla moderazione nelle ricette economiche, alla flat tax. Man mano che procedeva la campagna elettorale e i sondaggi la davano in costante ascesa, Giorgia Meloni proseguiva nell'inversione di marcia: la linea politica era cambiata, si faceva più moderata. Ora che il risultato elettorale conferma la sua leadership, vediamo quali sono i punti chiave del suo programma economico.

Stabilità dei conti pubblici



Stop alle promesse mirabolanti. Meloni si tiene lontana dal promettere l'aumento delle pensioni minime a mille euro al mese piuttosto che la flat tax al 15% per tutti (come fanno i suoi alleati). Nel raccontare quale flat tax vorrebbe, spiega come sia meglio iniziare ad applicarla sui redditi incrementali, cioè sull'aumento del reddito rispetto all'anno precedente.

Loading...

Aggiornamento mirato del Pnrr

Il Pnrr rappresenta una «grande occasione per la modernizzazione dell'Italia e delle sue infrastrutture e per la ripartenza economica della Nazione».Ma ne viene proposto un «mirato aggiornamento» alla luce della crisi scaturita dal conflitto in Ucraina e dall'aumento dei prezzi delle materie prime. L'obiettivo è «destinare maggiori risorse all'approvvigionamento e alla sicurezza energetici, liberare l'Italia e l'Europa dalla dipendenza dal gas russo, e mettere al riparo la popolazione e il tessuto produttivo da

razionamenti e aumenti dei prezzi»

Fisco più equo

Fdi propone di «ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all'insegna dell'equità: riforma dell'Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare; estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato; introduzione della flat tax sull'incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti; progressiva eliminazione dell'Irap e razionalizzazione dei micro-tributi. Cedolare secca al 21% anche per l'affitto degli immobili commerciali in zone vantaggiate e degradate. Innalzamento del limite all'uso del denaro contante. Basta con la miope politica dei bonus, da sostituire con misure stabili e durature. Per le cartelle in essere: “saldo e stralcio” fino a 3mila euro per le persone in difficoltà e, per importi superiori, pagamento dell'intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi, e rateizzazione automatica in 10 anni

Sostenere chi fa impresa e crea e posti di lavoro in Italia

Si punta a incentivare la rilocalizzazione delle attività produttive in Italia e disincentivare le delocalizzazioni; a contrastare con determinazione la concorrenza sleale e le pratiche elusive del trasferimento delle sedi aziendali nei paradisi fiscali europei; a potenziare gli strumenti per stimolare e incentivare la canalizzazione del risparmio privato verso il finanziamento dell'economia reale, in particolare nelle Pmi; a favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla governance d'impresa.