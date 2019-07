Flat tax, al piano di Salvini mancano 8 miliardi di coperture

PER SAPERNE DI PIÙ / Flat tax estesa fino a 55mila euro e stop costi sui bancomat

Non proprio in discesa appare anche un eventuale compromesso sulla cosiddetta flat tax incrementale, ossia l’applicazione di un’aliquota tra il 15% e il 20% sul maggior reddito fatto emergere rispetto all’anno precedente. Un’operazione che la viceministro Castelli definisce «marginale». E che potrebbe presentare, almeno in parte, i tratti regressivi ed essere più simile a una sanatoria non facilmente “digeribile” tra i Cinque stelle.

La rotta tracciata dalla Lega per la prossima manovra non appare perfettamente in linea con le coordinate fissate dal Mef che prevedono la destinazione dei tesoretti di quota 100 e reddito di cittadinanza al contenimento del deficit o al blocco degli aumenti Iva, così come le risorse recuperabili con il riordino delle tax expenditures. Per il Carroccio, comunque, il vero serbatoio di tutto il progetto è la pace fiscale. Nel tavolo con le parti sociali, il sottosegretario Bitonci ha fatto capire di puntare forte sulla sanatoria del contante detenuto nelle cassette di sicurezza stimato in 150 miliardi di euro. L’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di consentire l’emersione di una percentuale tra il 40% e il 50% degli importi cash detenuti nelle cassette su cui poi versare l’Irpef secondo le proprie aliquote di riferimento.

PER SAPERNE DI PIÙ / Lega studia “pace fiscale 2” e taglio ai costi dei pagamenti con carte e bancomat

Un intervento in cui verrebbe affidato ai professionisti il ruolo di “certificatori”. Nella pace fiscale «2.0» dovrebbe trovare spazio l’estensione del saldo e stralcio, ossia la sanatoria delle cartelle per omesso versamento di imposte e contributi, anche alle imprese in difficoltà economica. In questo caso si tratterà di individuare la corretta definizione per delimitare lo stato di crisi che non ha consentito di pagare quanto dovuto alle scadenze previste. C’è poi il fronte di una sorta di concordato con adesione (si veda quanto anticipato sul Sole 24 Ore dell’11 luglio) per gli accertamenti basati su presunzioni come nel caso del transfer pricing e dell’abuso del diritto, che consentirebbe di evitare la lite tra Fisco e imprese contribuenti.