Flat tax a porte girevoli: così incassi e costi di chi esce

I beni strumentali

La regola è duplice: se il professionista già deteneva il bene al momento in cui è entrato nel regime forfettario l’ammortamento sarà stato sospeso. Riprende (deducendo le quote residue) con il ritorno nel regime ordinario. Mentre se il bene strumentale è stato acquistato già in regime forfettario, il costo d’acquisto (non ammortizzato quando si era in regime forfettario) entra nel processo di ammortamento ex novo. Per fare un esempio pratico, se il professionista ha acquistato un computer in regime forfettario spendendo 3mila euro e lo ha poi venduto nel periodo d’imposta 2020 (in cui è tornato al regime ordinario) per 2mila euro, egli avrà una minusvalenza deducibile di mille euro (si vedano anche gli altri esempi a lato).

Il tetto massimo per restare nel regime forfettario è pari a € 65.000 ma con ragguaglio ad anno, per cui il soggetto in questione dovrà abbandonare il forfait nel 2020. Nel 2020 quando pagherà le banche dati consegnate nel 2019, potrà dedurle poiché si trova in un regime di determinazione del reddito analitico in cui i costi sono deducibili al momento del sostenimento.