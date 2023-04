Flavio Cattaneo nuovo ad di Enel

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, nel 1999 assume la carica di commissario dell'Ente Fiera Milano, che trasforma in Spa, di cui è presidente e amministratore delegato fino al 2003, preparando la quotazione in Borsa e lanciando il collocamento dell'azienda nel 2002 presso il segmento Star di Borsa Italiana. Dal 2003 al 2005 è stato il più giovane direttore generale della Rai. Nominato direttore generale dal governo Berlusconi, ne cura la fusione con la holding e ne rimette in ordine i conti. L'anno successivo la società, sotto la sua guida, raggiunge il più alto utile netto della sua storia. Dal 1º novembre 2005 al 27 maggio 2014 (per tre mandati consecutivi, il massimo consentito) è ad di Terna, azienda proprietaria della rete di trasmissione elettrica italiana, dedicandosi a colmare il ritardo infrastrutturale della rete elettrica e a sviluppare la ricerca. Ad di Nta (Nuovo Trasporto Viaggiatori) nel 2015 e di Telecom dal 2016 al 2017. Poco dopo torna ad essere amministratore delegato di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori.

