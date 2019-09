«Fleabag» è il vincitore dell’anno

Conferme importanti inoltre per «The Marvelous Mrs Maisel» (8 premi, fra cui quelli a Alex Borstein e Tony Shalhoub, come miglior attrice e miglior attore ) e, per quanto riguarda le miniserie, per l'osannata «Chernobyl» (10 statuette fra cui miglior miniserie, sceneggiatura e regia) e la potentissima «When They See Us», con Jharrel Jerome premiato come miglior attore nella categoria e che ha dedicato la sua prima vittoria ai cinque uomini che vennero ingiustamente condannati per il caso della jogger di Central Park, l'episodio di cronaca da cui è tratta la serie.

Michelle Williams, premiata come miglior attrice protagonista in una miniserie per «Fosse / Verdon», ha fatto un discorso incentrato sull'importanza di eliminare il divario salariale tra uomini e donne nel mondo del cinema e della televisione.

Patricia Arquette, invece, premiata come miglior attrice non protagonista per «The Act», ha chiesto l'uguaglianza per le persone trans.

Qualche perplessità lo desta il premio per il miglior film tv andato a «Bandersnatch», operazione legata al franchise di «Black Mirror», la cui natura interattiva ha diviso critica e pubblico, non risultando una sperimentazione riuscita fino in fondo.